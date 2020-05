Richard Müller: Jediná osoba, o ktorej som nikdy nezložil pieseň, bol môj otec

Tento rok mu vyjdú tri albumy.

28. máj 2020 o 13:14 Monika Moravčíková

Richard Müller po rokoch pracuje na novom albume, ktorý by mal vyjsť na jeseň. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Správy ani politiku nesleduje, súčasnú slovenskú hudobnú scénu tiež nie. Keď hudobníci bojovali proti korone aspoň tým, že prichádzali za divákmi online, on nič také nerobil. Nemal na to chuť.

RICHARD MüLLER však pracoval - na novom albume, ktorý by mal vyjsť na jeseň. Už predstavil aj prvý singel Anomália. Keďže písanie textov mu stále nejde, radšej ich zveril iným.

Som spevák pre ľudí a ambíciu tvoriť hity mám stále, hovorí v rozhovore pre SME. Z hudby má stále radosť. Ako nesplatený dlh vníma jedine to, že ešte v žiadnej z piesní nespieval o svojom otcovi.

Dlho nebolo počuť vašu novú tvorbu. Teraz vám vyšla nová pieseň Anomália a zas sú vás plné médiá.

Môj posledný album 55 vyšiel pred štyrmi rokmi, takže máte pravdu, dlhší čas som sa s ničím novým neprezentoval. Ani som si neuvedomil, ako to neuveriteľne rýchlo letí. Keďže pomaly chystáme nový album, rozhodli sme sa, že na prvý singel už dozrel čas. Som veľmi milo prekvapený, lebo zatiaľ som zaregistroval tisíce vyložene pozitívnych reakcií. To ma teší.

Ako sa dá uveriteľne vložiť do textu a emócií, ktoré zažil a opísal iný človek? Musí medzi vami a autorom existovať akási spoločná či podobná životná linka, aby to fungovalo?

Laco Rychtárik jednoducho trafil predne. Máme veľmi pozoruhodný tvorivo-ľudský vzťah, hoci sme sa do dnešného dňa ešte nevideli. Hovoril som s ním tri minúty cez telefón, aby som mu poďakoval za pesničku a oslovil som ho, aby spravil prípadne aj niečo ďalšie, ak bude mať chuť.

Najprv som k skladbe pristupoval trochu opatrne. Ale potom som si povedal, že to treba vyskúšať a zaspievať. To sa uskutočnilo a reakcia je veľmi pozitívna. Mám pocit, akoby som to písal ja. Trafil absolútne presne.

Pieseň má byť teda predzvesťou nového albumu?

Áno, chystáme ho na jeseň. A nakoniec to dopadlo tak, že budú hneď tri. Jeden nový, ďalší vydá licenčne vydavateľstvo Opus. Bude to reedícia albumu 33 a prvýkrát aj vinylový album. Veľmi sa z toho teším, lebo keď vás po 25 rokoch osloví vydavateľstvo a chce znovu vydať váš starý album, je to poklona.

A veľmi podobne sa zachovalo moje domáce vydavateľstvo Universal, ktoré po 19 rokoch znovu vydá album 01. Je to príjemný pocit, že človek produkuje muzikou výpovede, ktoré sú aktuálne a autentické ešte ďalšie dlhé roky.

Pred rokom ste v rozhovore pre český deník.cz spomínali, že ste už dlho nenapísali nič vlastné, pretože studňa vyschla. Objavil sa prameň znovu?