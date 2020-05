Kto určuje moju hodnotu? Billie Eilish prekvapila tých, čo ju ponižujú pre vzhľad

Neprajníkom nahrala dráždivé video.

28. máj 2020 o 17:14 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Je svojská a niektorí ju práve preto nemajú radi. Prekáža im, že si vlasy farbí na zeleno, iní odsudzujú, ako sa oblieka a rozčuľujú sa nad tým, že nosí dlhé umelé nechty.

Aj Lady Gaga mnohí kritizovali za jej výstredný štýl. So speváčkou Billie Eilish je to to isté. Neznášajú, čo nosí, ako vyzerá a kým je, neváhajú ju prenasledovať na každom jej kroku a komentovať všetko, čo robí. Raz si už preto takmer vzala život.

Speváčka teraz neprajníkom poslala odkaz. Zverejnila krátky film a adresovala ho všetkým, ktorí ju ponižujú za výzor a zahanbujú jej telo.

Oblečená nie je ženou, nahá je necudná

Na začiatku krátkeho štvorminútového filmu s názvom Not my responsibility (Nie je to moja zodpovednosť), ktorý sama napísala a produkovala, stojí v temnej miestnosti.

Jej tvár zahaľuje tieň, na hlave má kapucňu.

V pozadí znie pomalá minimalistická elektronická kompozícia, podobná tým, aké pre jej piesne tvorí jej starší brat Finneas. Speváčka recituje mimoriadne osobné slová o obraze svojho tela a o tom, ako ju na sociálnych sieťach zhadzujú pre jej vzhľad.

Postupne si začína rozopínať bundu.