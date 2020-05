Mali bielych sluhov i luxusné autá. Scorsese nakrúti thriller o vraždách Indiánov s DiCapriom a De Nirom

Práva naň získala spoločnosť Apple.

29. máj 2020 o 13:33 Jana Alexová

BRATISLAVA. Na konci 19. storočia sa indiánsky kmeň Osedžov pod tlakom Američanov musel vysťahovať do nehostinnej a kamenistej Oklahomy.

Na pohľad neúrodná, drsná pôda však ukrývala poklad. Písal sa rok 1920, keď Indiáni pod svojou zemou objavili ropu.

Súvisiaci článok DiCaprio a Brad Pitt pre SME: Jeden pre druhého sme ako manžel a manželka Čítajte

To z nich razom spravilo boháčov. Na prenájme a bareloch ropy totiž zarobili milióny dolárov.

No kde sú prachy, tam je i závisť. Američanom náhle bohatstvo Indiánov začalo veľmi rýchlo ležať v žalúdku.

Málo známu, čiernu kapitolu amerických dejín opísal spisovateľ David Grann v knihe s názvom Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

V češtine vyšla pod názvom Krvavé prachy: Osedžské masové vraždy a zrod FBI.

Práva na jej sfilmovanie získala spoločnosť Imperative Entertainment ešte v roku 2016.

Dnes je rozhodnuté, že film s rovnomenným názvom Killers of the Flower Moon nakrúti režisér Martin Scorsese pod značkou Apple. V hlavných úlohách s Leonardom DiCapriom a Robertom De Nirom.

Bohatstvo, za ktoré sa vraždí

Vďaka rope sa Osedžovia veľmi rýchlo zaradili k najbohatším ľuďom na svete. A výhody, ktoré im bohatstvo prinieslo, začali aj využívať.

Postavili si nové domy, nakúpili luxusné automobily, dokonca si najímali belochov ako sluhov a svoje deti posielali na najprestížnejšie univerzity.