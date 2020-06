Oleg Sencov napísal autobiografickú knihu vo väzenskom tábore

Oleg Sencov a Marketér.

1. jún 2020 o 12:12 Alexandra Jurišová

Ukrajinský režisér ruskej národnosti, scenárista a spisovateľ Oleg Sencov bol pred piatimi rokmi odsúdený na dvadsať rokov väzenia, pretože vyjadril nesúhlas s ruskou anexiou Krymu. Vo vykonštruovanom procese ho obvinili z terorizmu a všetky svedectvá proti nemu boli vynútené násilím. V ruskom väzenskom tábore však nakoniec napísal svoju autobiografickú knihu Marketér, v ktorej síce píše o väznení, ale v trochu inej súvislosti.

Oleg Sencov si prešiel porušovaním ľudských práv, nespravodlivým väznením, mučením či ohrozovaním života protestnou hladovkou, ktorú dobrovoľne držal až 145 dní. Jeho nezlomnosť vyvolala veľké ohlasy, až ho napokon po piatich rokoch prepustili z väzenia na základe výmeny väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou.

Nebolo teda prekvapením, že sa Sencov stal laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a potvrdil, že okrem knihy Marketér vydá aj zápisky o svojej hladovke v ruskom väzení. O tej však nabudúce.

Marketérom sa staneš, aj keď nechceš

„Sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť rozumom. Ešte nevedel, že v biznise je veľmi dôležitý pocit, intuícia. No vtedy, po šiestich mesiacoch priamej cesty k ekonómii, ho čosi v jeho vnútri primalo v poslednej chvíli vstúpiť do susedných dverí. Neskôr, keď sa ho vypytovali, prečo sa prihlásil práve na marketing, vždy odpovedal s úsmevom: Bol by som zmeškal vlak.“