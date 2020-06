Kniha Posledný bohém je milým nostalgickým návratom

Koláž spomienok o Karolovi Duchoňovi.

1. jún 2020 o 12:12 Martin Kasarda

Pohyboval sa na okraji priepastí i na hraniciach raja. Okolnosti mu nakoniec nedopriali a z vrcholu letel rovno na dno. Keď 35-ročný Karol Duchoň zomrel, netušil, že jeho sláva ho prekoná a po ďalších 35 rokoch z neho bude legenda.

Človek s hlasom, ktorý by z neho v iných spoločenských súvislostiach a s modernejším repertoárom spravil medzinárodnú hviezdu. Človek so srdcom, ktoré bolo tak naivne dobré, že to tu nemohlo vydržať.

Luxusná kniha spomienok na Karola Duchoňa Posledný bohém (Ikar 2020) vychádza pri príležitosti nedožitých 70. narodenín veľkého speváka. Text pripravili novinárky Silvia Lispuchová a Alena Horváthová-Čisáriková, ktoré vystavali príbeh ako koláž spomienok, niekedy intímnych i smutných, ale najmä humorných, excentrických a vystihujúcich bohémskeho ducha Karola Duchoňa.

(zdroj: Ilustrácia - Jozef Danglár Gertli)

Špeciálne pre potreby tejto knihy prehovorili prvá spevákova manželka Elena (áno, jej je venovaná pesnička Elena, ty si život môj) a ich spoločná dcéra Danka, druhá manželka Alena, ale aj kolegovia z brandže – hudobníci, speváci a speváčky Eva Máziková, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Dušan Grúň, Zoro Laurinc, Vlado Hronec, skladateľ viacerých Duchoňových hitov Peter Hanzely či hudobný publicista Juraj Čurný, ktorý pripravoval veľmi úspešné vydania najväčších Duchoňových hitov.