Kniha Živá voda predstavuje aj dejiny kúpeľníctva a starostlivosti o zdravie

Slovensko, krajina živej vody.

1. jún 2020 o 12:12 Anna Šimcová

Rozprávková živá voda existuje. V slovenských kúpeľných mestečkách.

Kedysi, keď ľudia nenosili rúška, a nebolo to až tak dávno, ste mohli na Slovensku zájsť do kúpeľov, užiť si tam niekoľko príjemných dní a vyskúšať, čo to vlastne je zdravotná dovolenka. A v prípade, že vás postihla nejaká nehoda alebo nepríjemné ochorenie, mohli ste kúpele navštíviť ako pacient a doliečovať sa. Lenže koronavírus všetky naše kúpele, verme, že načas, zatvoril, a tak sa v tejto chvíli môžeme po zaujímavých kúpeľných miestach poprechádzať len virtuálne.

V Európe sa nestratíme

Slovensko patrí svojou kúpeľnou zdravotníckou starostlivosťou k tým najlepším miestam v Európe. Máme k dispozícii bohatstvo prírodných minerálnych liečivých vôd a vybudovanú zdravotnícku infraštruktúru, ktorá ich využitie umožňuje. Kniha Kúpele (Dajama 2020) nesie podtitul Slovensko, krajina živej vody.

Nie je to čisto turistický sprievodca ani rýdzi zdravotnícky prehľad. Kúpele na Slovensku patria k zaujímavým kultúrno-historickým miestam, kde sa stretávali aj panovníci Európy, navštevovali ich významní umelci či športovci. A pevne veríme, že ich navštevovať aj budú.