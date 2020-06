Vďaka Rockymu som mohol hovoriť a nevyzerať hlúpo. Sylvester Stallone hovorí o zrode legendy

O Rockym vznikol dokument.

1. jún 2020 o 15:47 Jana Alexová

BRATISLAVA. Buchni ma do hrude tak silno, ako len vieš, povzbudzoval Sylvester Stallone hereckého kolegu Dolpha Lundgrena.

Spolu nakrúcali už tretie pokračovanie filmu o legende menom Rocky.

Stallone si bol istý, že sa v ringu dokáže vyhnúť úderom obrovského škandinávskeho herca. To však netušil, aký silný a rýchly jeho protivník naozaj je.

"Šiel som za Dolphom Lundgrenom a povedal som mu, nech zabudne na choreografiu, ktorú sme spolu trénovali. Chcel som, aby sa ma pokúsil v prvých 30 sekundách zložiť.

Súvisiaci článok Keď vybehol na schody, všetci plakali. Končí jedna z najkrajších filmových postáv, Rocky Čítajte

Ďalšia vec, ktorú si potom pamätám, je jednotka intenzívnej starostlivosti, hadička v nose a plno starostlivých sestričiek. Ale stálo to zato," spomínal neskôr Stallone.

Pred pár rokmi zas unikli na verejnosť zábery zo zákulisia nakrúcania záverečného duelu v úplne prvom filme, kde sa Rocky Balboa stretáva v ringu s obhajcom titulu majstra sveta - Apollom Creedom.

Sylvester Stallone k nemu vytvoril aj choreografiu a s vtedajším hereckým kolegom Carlom Weathersom poctivo natrénovali každý pohyb, úder i pád.

Ako sa rodila legenda Rocky, najnovšie odhalí dokumentárny film s názvom 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic.

A rozprávačom v ňom nie je nik iný ako sám Sylvester Stallone.

Rocky je ako jeho brat

Prvý boj o Rockyho musel Syvester Stallone absolvovať ešte predtým, ako vôbec vstúpil do ringu prezlečený za Rockyho. Keď napísal scenár, bol na mizine.