Anketa - Čo čítajú naši spisovatelia v čase pandémie?

Ocitli sme sa povinne doma a s knihami.

2. jún 2020 o 11:11 Róbert Kotian, Martin Kasarda

Ocitli sme sa povinne doma. A s knihami. Spýtali sme sa našich priateľov, spisovateliek a spisovateľov, čo v čase koronavírusovej pandémie práve čítajú. Inšpirujte sa.

Eva Borušovičová

Časy korony u nás znamenajú prácu na diaľku a tiež to, že deti nechodia do škôlky a do školy a treba im robiť program, jedlo a pedagogickú výpomoc. Takže na čítanie nemám viac času než obyčajne, ale keďže musím častejšie variť, počúvam v kuchyni audioknihy.

Po vľúdnej a hlbokej knihe Klub nenapraviteľných optimistov od Jeana-Michela Guenassia som práve dopočúvala knihu Terryho Pratchetta a Neila Gaimana Dobré znamenia – čo je titul zobrazujúci blížiacu sa apokalypsu s typickým britským nadhľadom a chvíľami až nebotyčnou zábavou.

Som rada, že som túto knihu presadila aj na počúvanie/čítanie v našom bookclube, momentálne v online podaní, pretože sa nám viacerým pod jej vplyvom ľahšie spracovávala denná realita a správy z médií.

Večer v posteli si čítavam chvíľu z kindlu. Predvčerom som dočítala Dějiny lidských prúserů, čo je takisto kniha na dnešné dni ako stvorená, a teraz som sa už začítala do Backmanovej Obhliadky bytu. Jeho predošlé knihy sa mi veľmi páčili, takže si aj od tejto sľubujem, že to bude dobré čítanie, po ktorom sa mi nebude chcieť zomrieť. Práve naopak.

No a čo sa týka klasiky, tú čítam deťom. Volá sa Opice z našej police od Kristy Bendovej. Milujeme ju.

Michal Havran

Vo vyprázdnenom svete čítam knihy s plnými ulicami, barmi a reštauráciami. Austerova newyorská trilógia dnes pôsobí v kontraste so zábermi z prázdnych ulíc ako dystopická porucha.

Najmenej cítiť karanténu v prírode. Dve nové štúdie francúzskeho filozofa Jacqua Rancièra: Le temps du paysage (Obdobie krajiny) a talianskeho filozofa Giorgia Agambena: Il Regno et Il Gardino (Kráľovstvo a záhrada) skúmajú postavenie krajiny a prírody v estetickom a teologickom myslení. Obe diela sú významným príspevkom k poznaniu nášho vzťahu k prírode a spôsobu, akým premýšľame o jej atribútoch.

Pred vypuknutím epidémie vyšla v Argu fantastická kniha, výber esejistiky T. S. Elliota: Kresťan – kritik - básnik, v preklade renomovaných českých anglikanistov vrátane Martina Hílskeho, ktorému vďačíme za geniálne preklady Shakespeara. Elliot bol modernistom pevne ukotveným v tradíciách, čo je vzácna konštelácia.

Posledné dve zaujímavé diela sú z oblasti umenia a krajinoumenia. Monografia tvorby Radovana Čerevku, významného kompresora sveta z produkcie Moncolová editions.