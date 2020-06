Festival Grape tento rok nebude. Vstupenky platia aj na budúci rok

Nový termín je v polovici augusta 2021.

2. jún 2020 o 10:30 Jana Alexová

BRATISLAVA. Festival Grape, ktorý sa mal konať v auguste na piešťanskom letisku, sa tento rok neuskutoční.

Dôvodom je rozhodnutie vlády SR, ktorá pre celosvetovú pandémiu Covid-19 vydala zákaz všetkých spoločenských a kultúrnych podujatí s kapacitou nad tisíc ľudí organizovaných do konca roka.

Organizátori festivalu to oznámili na facebooku.

"Všetci sme to v posledných dňoch už tušili, ale museli sme počkať na toto oficiálne rozhodnutie. Ak by sme festival zrušili iba na základe našich pocitov a predvídavosti situácie, tak by sme riskovali porušenie zmluvných podmienok s interpretmi a dodávateľmi, čo by nás mohlo stáť nemalé finančné straty a bolo by to pre nás likvidačné," vysvetlili.

Súvisiaci článok Pohoda 2020 nebude. Dosahy budú veľké, Kaščák sa spolieha sa na tím festivalu Čítajte

Nový termín festivalu Grape je 13. - 14. augusta 2021.

Všetky kúpené vstupenky ostávajú v platnosti aj na budúci rok. Predaj zároveň kontinuálne pokračuje ďalej. V prípade, že chcete už kúpenú vstupenku vrátiť, organizátori garantujú vrátenie plnej sumy, ktorú ste sa ňu zaplatili.

"Vrátenie bude možné len tam, kde ste si lístok kúpili, čiže buď cez náš web, alebo na predpredajových miestach. Na vrátenie máte čas do 1. 11. 2020. Je to čas pre vás, ale aj pre nás, aby sme dovtedy už mohli mať potvrdené mená na rok 2021, a vám tak pomohli rozhodnúť sa, či si chcete lístok ponechať," pripomínajú v stanovisku.

Dodávajú, že rovnako ako festival Pohoda, ktorý organizátori zrušili už v polovici apríla, aj Grape sa bude snažiť čo najviac interpretov presunúť z tohto roku na budúci.

Súvisiaci článok Folklórny festival vo Východnej nebude ani na konci augusta, až o rok Čítajte

Mená, ktoré už potvrdili svoju účasť aj o rok, plánujú zverejniť budúci týždeň.

"Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, všetci sme sa tešili na leto plné festivalov. V každom prípade je to, žiaľ, smutná realita a musíme ju v rámci zdravia rešpektovať," pripomínajú organizátori festivalu a dodávajú, že situácia sa dotkne najmä ľudí, ktorí kolo festivalov robia celé leto a teraz prišli o svoju prácu.

"Sú to najmä zvukári, technici, dodávatelia energie, stanov, stageov, hygienických zón, gastro predajcovia, eventové agentúry, upratovači, brigádnici a aj samotní umelci, pretože všetci stratia svoj príjem.

Ak by ste nám chceli pomôcť, ponechajte si vstupenku do ďalšieho roku, pomôžete tým k tomu, aby sme vedeli zorganizovať festival v lete 2021 najlepšie, ako budeme vedieť," uzatvárajú.