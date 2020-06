Detské knihy Ďaleká cesta za domovom, Dlhé putovanie a Máš ma rada?

V hlavnej úlohe zvieratká a obrázky.

2. jún 2020 o 11:11 Lucia Lackovičová

Trojicu detských kníh Ďaleká cesta za domovom, Dlhé putovanie a Máš ma rád? nespája len ústredný motív putovania a hľadania niečoho či niekoho, ale aj to, že si ich rovnako dobre vychutnajú deti aj dospelí. Sú nadčasové a vo všetkých hrajú veľkú, prípadne jedinú úlohu zvieratká.

Dôležitou súčasťou detských kníh sú obrázky. V Ďalekej ceste za domovom sú nádherným spestrením. Knihy Dlhé putovanie a Máš ma rád? však z ilustrácií vyslovene vychádzajú a text je v nich až druhoradý. Všetky však vytvárajú organický celok, ktorý má schopnosť vryť sa do srdca každému, kto sa vydá na putovanie spolu s ich hrdinami.

Do detailov premyslené

Ďaleká cesta za domovom od Richarda Adamsa je klasikou. Známy je aj príbeh o tom, ako si Adams tieto dobrodružstvá vymýšľal pre svoje dve dcéry počas cesty autom, aby ich aj seba zabavil, a ako neskôr dcéry trvali na tom, že príbehy musí spísať a publikovať, aby si ich mohli prečítať aj všetci ostatní.

(zdroj: Archív SME)

Poznať, keď autor námetom žije. Keď ho nevymýšľa len preto, lebo musí, a keď sú mu hrdinovia blízki ako rodina. Vidí ich potom celkom zreteľne a rovnako jasne ich vidí následne aj čitateľ. Ďaleká cesta za domovom je jednou z tých kníh, ktoré sa azda aj môžu rovnať Nekonečnému príbehu.

Je to veľká kniha, ktorá je do detailu premyslená. Obsahuje všetko podstatné na dokonalý román. A je to dávkované tak, aby sa príbeh a jeho hrdinovia navždy vryli do sŕdc nielen detí, ale aj dospelých.

Hrdinami tejto knihy sú králiky. Odvážny a múdry Lieskovec, prezieravý a nikdy sa nemýliaci Máčik, statočný a mocný Hlaváň, verný a slabý Jamka, bojácny Vretienko, vtipkár Zvonček, silný Cezmína, tyranský Čistec, nápomocný Kehár a mnohí ďalší. Ženských hrdiniek v tomto svete nie je veľa, zato sa veľká časť finále točí okolo nich.