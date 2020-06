Vďaka láske k prírode aj vlastným zajačikom

Vďaka láske k prírode.

2. jún 2020 o 11:11 Ivana Krekáňová

Najmä v po anglicky hovoriacom svete patria Dobrodružstvá zajačika Petríka medzi najznámejšie detské knihy. K očarujúcemu príbehu o nezbednom zajačikovi nakreslila autorka vlastné anatomicky presné a zároveň veľmi milé kresby inšpirované faunou a prírodou anglickej oblasti Lake District, a aj vďaka nim sa stal takým obľúbeným.

Britská spisovateľka, ilustrátorka a prírodovedkyňa Beatrix Potterová sa narodila v roku 1866 v bohatšej londýnskej rodine. Do školy nechodila, vzdelávali ju guvernantky. Obaja umelecky založení rodičia jej vštepovali lásku k prírode, ktorú len upevňovali výlety do Škótska a predovšetkým do kraja Lake District.

Ženy a veda vo viktoriánskom Anglicku

Beatrix Potterová (zdroj: FOTO - Charles G. Y. King)

Vyrástla síce vo viktoriánskom Anglicku, kde to ženy nemali s prístupom k vede veľmi jednoduché, ale vďaka ilustrátorským zručnostiam sa jej podarilo získať miesto v botanickej záhrade Kew Gardens. Napísala tam vedeckú prácu o rozmnožovaní húb, no pretože bola žena, nemohla ju pred čisto mužskou vedeckou spoločnosťou Linnean Society sama predniesť, musel to za ňu urobiť zástupca riaditeľa Kew Gardens.

Láska k prírode sa v prípade Beatrix Potterovej prejavovala aj tým, že mala mnoho rôznych zvieracích miláčikov vrátane domáceho zajačika, ktorý sa volal Peter Piper – a práve ten poslúžil ako predloha literárnej postavy jej najslávnejšej knihy. Ďalší z jej domácich zajačikov Benjamin Bunny, bol zas predlohou Petríkovho bratranca Benjamína.

List malému Noelovi