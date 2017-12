Martin Gerboc a jeho štetce na vaše hroby

1. jún 2005 o 9:00

Slovenský umelec Martin Gerboc otvára dnes o 19.00 h výstavu pod názvom Moje štetce na vaše hroby v bratislavskej galérii Veža. Na vernisáži bude krstiť aj svoju novú knihu Kvapky krvi, štruktúry sadomasochizmu spolu s koncertom skupiny The Last Days of Jesus, ktorá predstaví svoje nové CD Animal Boy & Mechanical Toy.

(kul)