Brian Harvey známy z kapely East 17 utrpel kritické zranenia

Londýn 1. júna (TASR) - Brian Harvey (30), bývalá hviezda chlapčenskej kapely East 17, ktorá sa presadila v 90. rokoch, utrpel v utorok nadránom kritické ...

1. jún 2005 o 2:24 TASR

Londýn 1. júna (TASR) - Brian Harvey (30), bývalá hviezda chlapčenskej kapely East 17, ktorá sa presadila v 90. rokoch, utrpel v utorok nadránom kritické zranenia pod kolesami svojho vlastného automobilu. Informovala o tom polícia.

Podľa jej vyjadrenia bol spevák sám vo svojom kabriolete značky Mercedes, s ktorým cúval z domu na ulicu. Nie je jasné, ako sa dostal pod kolesá auta.

Harvey sa s početnými zraneniami nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Whipps Cross vo východnej časti Londýna. "Jeho stav možno opísať ako kritický," uviedla polícia.

Hovorca Harveyho minulý mesiac povedal, že spevák nastúpil na liečenie v dôsledku depresie, avšak poprel správy o jeho pokuse o samovraždu. Spevák na sólovej dráhe neuspel, aj keď sa vlani krátko objavil vo vysielaní britskej televíznej reality šou s názvom Som celebrita, vyhoďte ma odtiaľto!

Medzi hity skupiny East 17 patrili napríklad "Stay Another Day" a "If You Ever". Skupina sa rozpadla po tom, ako Harvey priznal, že berie drogy a vyhodili ho z nej.