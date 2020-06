Režisérka Marjane Satrapi: Ženy sú rovnako hlúpe ako muži, len ma nechytajú za zadok

Jej hnev nespôsobuje menštruácia.

5. jún 2020 o 19:53 Kristína Kúdelová

Keď ju niekto nahnevá, vrazí mu päsťou do tváre. Má ostrý jazyk, často používa nadávky. Nemala ešte pätnásť, keď ju z domova vypudila vojna. Prišla do Viedne, bola dílerkov drog, žila ako punkerka a bývala s ôsmimi gaymi v nelegálnom prenájme.

Zo zúfalstva sa pokúsila o samovraždu.

Potom sa vrátila do Iránu, vyštudovala vizuálne umenie a utiekla zase do Paríža. Bola tam pár minút, keď v metre zmlátila muža, ktorý bol kontaktnejší, ako by mal.

Presadila sa komiksami a keď nakrútila animovaný film Persepolis o dospievaní v Iráne a potom na Západe, okamžite sa z nej stala režisérska hviezda.

Cena z Cannes, nominácia na Oscara. Začal sa jej život, ktorý si vybojovala so zbraňami, zdedenými po mame, ktorá jej hučala do hlavy:

Nikdy sa nespoliehaj na to, že si pekná.

S režisérkou MARJANE SATRAPI sme sa stretli v Paríži, keď mal premiéru jej film Radioactive. Pri citlivých spoločenských témach bola rovnako výbušná ako materiál, s ktorým kedysi pracovala Marie Curie.

Aká je vaša najjasnejšia spomienka z domova?

Prvá, ktorá ma napadne, je, ako moja mama mlátila nejakého muža na záchode.

A čo sa tam stalo?

Prišiel na dámske záchody a cez dierky na dverách sa pozeral dnu. Aj na mňa. Takže moja mama ho chytila za hlavu a namočila mu ju do umývadla, búchala mu ňou a kričala: ospravedlň sa!

Taká je moja mama. Meria 157 centimetrov a váži štyridsať kíl. Drobná žena. Vždy mi hovorila: ak sa ťa niekto dotkne, zmláť ho. No lenže potom som prišla žiť do Paríža a tam sa ma všetci dotýkali pri každom ahoj a maj sa. Porozdávala som veľa faciek, kým som pochopila, že takto tu neprežijem a nikdy sa nenaučím s Francúzmi žiť.

Ale zišlo sa mi, že ma doma naučili brániť sa. Že ma nevychovávali tak, aby som bola len krásna a milá.

Francúzi vždy veľmi radi komentovali krásne ženy, nie?

Tu sú muži veľmi inteligentní, kultivovaní a sofistikovaní, ale keď sa oblečiete do minisukne, majú pocit, že ich vyzývate k akcii. Veď sa chceš páčiť, nie? pýtajú sa.

Samozrejme, že sa chcem. Ale nie tebe. Chcem sa páčiť mužovi, ktorého som si vybrala ja. Jemu vysielam signál, nie tebe. Až keď obaja súhlasíme s fyzickým kontaktom, až vtedy ho môžeme obaja mať.

Znie to paradoxne, ale ešte ani dnes nie je emancipácia všetkým ženám prirodzená. Prečo vám bola?

Neviem. Mňa vychovala žena, ktorá túžila len po tom, aby som bola nezávislá. Ona nebola, hoci už patrila ku generácii žien, ktoré sa oslobodzovali.

Keď som bola malá, opakovala mi: nikdy sa nespoliehaj na svoju tvár, spoliehaj sa len na mozog.

Chápala som to vtedy zle. Chce mi povedať, že som škaredá, že nemám šancu páčiť sa, myslela som si. No ona ma tlačila len k vzdelaniu, to bolo celé.

Po iránskej revolúcii sa dostalo do zákonu, že žena je len polovicou muža. Mňa to nemohlo zdeptať. Už to mám v sebe, bojujem. Vážim si samú seba a vážim si svoj mozog.

Je jedno, či ste muž alebo žena, to je vaša najväčšia hodnota. Aj ten najkrajší muž, Brad Pitt alebo ktokoľvek iný, sa nemôže spoliehať na nič iné. Po istom veku už nikoho vaše telo nezaujíma. Ale mozog, ten áno.

Režisérka Marjane Satrapi. (zdroj: SITA/AP)

Čo hovoríte na predsudky, že muži sú lepší vo vedeckých disciplínach?

Prosím? Ja som bola najlepšia na škole. A nebola som sama. Len sa nám niekto snažil nahovárať, že na to nemáme. Až sme tomu uverili. Keby som sa ja teraz, v roku 2020, prihovorila z kokpitu pasažierom a povedala: zdraví vás kapitánka Marjane Satrapi, všetci by to komentovali, že aká anomália.

Zabudli, že keď sa začalo rozvíjať letectvo, bolo presne toľko pilotiek ako pilotov. Akurát, že sa potom presadila patriarchálna kultúra.

Trpeli ste v nej niekedy?

Celý život som pracovala v prostredí, ktoré ovládali muži. Taký je svet komiksu, animácie, filmu. V našom animačnom štúdiu som bola jediná žena. Trpela som tým? Ani najmenej. Bolo to skvelé prostredie, všetci muži ma podporovali.

Niektorí boli blbci, niektorí mali hlúpe komenty, ale také sú aj ženy. Stretla som sa aj s takými. Nechytali mi síce zadok, ale mali iné hlúpe prejavy. Hlúposť nemá rodovú orientáciu.

Aj v tom sme si rovní.

Sme si rovní. Preto nemôžeme hovoriť, že všetko zlé pochádza len od mužov. Čo ste vari nevideli odporné ženy? Lebo ja som ich videla kopec.

Marie Curie povedala, že ak niekedy trpela, tak skôr preto, že nemala dosť zdrojov na financovanie svojho výskumu. Nie preto, že bola ženou. Zaujímavé je, že aj mala lepšie podmienky na prácu, ako mala neskôr jej dcéra. Marie Curie zažila Belle époque, krásnu slobodu, časy, keď ženy boli emancipované.

Až potom niekto vynašiel koncept materského inštinktu a bol koniec. Si žena, tak by si mala byť matkou a starať sa o svoje deti. Bohužiaľ, nie vždy spoločnosť napreduje, niekedy ide späť. Nezostáva nám nič iné, len sa venovať svojej práci. Tak dosiahneme rovnosť.

Aj vo svete filmu je to už niekoľko rokov veľká téma. Každý rok chýbajú ženy v nomináciách na Oscara, každý rok sa to kritizuje. Ako ju prežívate?

Mám z toho zmiešané pocity, aj keď som rada, že sa o tom hovorí. Veľakrát som počula, že ženy nakrúcajú veľa priemerných filmov. Áno, za sto rokov vzniklo množstvo priemerných filmov. A viete čo, aj muži také natočili, a vo veľkom. Niekto už preto zomrel?

Pravda tiež je, že ženy sa veľmi nedostávajú k filmom s vyššími rozpočtami. Vládne všeobecná predstava, že sú hlúpe a nevedeli by, ako s nimi naložiť. Pritom je to presne naopak, ženy vedia oveľa lepšie hospodáriť s peniazmi.

Je historicky dané, že sme mali na starosti domácnosť. Museli sme zabezpečiť, aby deti mali čo jesť a aby mali v čom ísť do školy, ešte sa nám aj podarilo chodiť pekne oblečené. V mojej rodine bolo vždy veľa gamblerov, ale ženy nikdy o peniaze neprišli, ani o auto, ani o dom. To len blázniví muži môžu byť takí nezodpovední.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/3PXHeKuBzPY

Prečo teda máte zmiešané pocity, keď sa filmárky snažia o to, aby ich docenili?

Debata na úrovni filmových cien je trochu iná. Naháňa mi strach. Nemám rada koncepty, keď sa prízvukuje, že nejaký film nakrútila žena a nepáčia sa mi festivaly, kde sa uvádzajú len filmy režisérok. Predstavte si, že by bol festival filmov, ktoré nakrútili muži. Bolo by to veľmi hlúpe, však?

Ženy sa snažia vyjsť z diery, ale takto sa dostávajú ešte do hlbšej diery a samé si ju kopú. Vytvárajú geto, kde sa práca ženy predvádza ako v cirkuse. Žena predsa nie je pes, žena nie je opica. Nie je nič zvláštne na tom, že dokáže nakrúcať filmy.

Ak sa nedostanú do nominácií, ako to treba vnímať?

Treba myslieť vedecky. Ak je zo sto filmov len dvadsať, ktoré nakrútili ženy, je logické, že z desiatich nominácií získajú nomináciu len dve ženy. Ťažko dosiahnete rovnosť v nomináciách, keď ju nemáte v produkcii.

Budeme mať teraz umelo vytvorené kategórie, aby sa do nich dostali aj ženy? Napríklad Filmy žien. Filmy černochov. Filmy černošiek. Filmy černošských gayov. Filmy lesbických černošiek. Filmy handikepovaných lesbických černošiek - kam ešte zájdeme? Radšej sa rozprávajme o kvalite filmov a nehovorme o tom, či ich nakrútili muži alebo ženy. Problémy sú inde.

Kde teda?

Napríklad v tom, že sa ženám neverí. Keď prídu s projektom, každý sa pýta: Aké veľké publikum dokážete zasiahnu? Pretrváva strach, že ich tému nebudú nikoho zaujímať, hoci tvoria polovicu populácie.

Podobne je to s hlavnými rolami. Ak je nejaká rola napísaná pre ženu, väčšinou je to žena hlavného hrdinu, matka hlavného hrdinu, milenka hlavného hrdinu. V tom je čo zlepšovať.

A napokon, treba veriť ženám, že ovládajú svoje remeslo a treba ich rešpektovať. Keď sa nahnevám, zvyknú mi hovoriť: neprežívaj to tak emotívne. Alebo sa ma spýtajú: máš menštruáciu? Čo je to za nezmysel? Keď sa hnevám, nie sú za tým ani emócie, ani hormóny, prosto sa hnevám. A som schopná vybiť ti zub. Poď bližšie, ak si trúfaš.

Ja chcem zmeniť toto, nemám záujem vytvárať pre ženy špeciálne kategórie. Muži nemajú rovnaké svaly ako ženy, keď sú na olympiáde, nemôžu si merať sily v rovnakých pretekoch. Vedecky je však dokázané, že ženy majú rovnaké mozgy ako muži. Keby boli vyložené na stole, nikdy by nevedel povedať, ktorý je ktorý. Mala snáď Marie Curie menší mozog ako jej kolegovia?

Marjane Satrapi. (zdroj: SITA/AP)

Lákajú vás životopisné filmy?

Neverila som, že by sa o Marie Curie dal nejaký zaujímavý nakrútiť. Keď mi agent povedal, že mu jeden projekt pristál na stole, spýtala som sa ho: vieš, koľko filmov už o nej vzniklo? Prečo mám robiť ešte jeden? No jedine, že by v ňom bolo niečo, čo ešte nikdy nikto nepovedal.

A to je?

Napríklad, jej rukopis prezrádza, že bola sústredená a odhodlaná. Nemohla byť teda nežná a poddajná, ako sa doteraz vykresľovala. To nie je možné. A to ma lákalo ukázať. Povedať, že ak rešpektujeme u Picassa, že sa k ženám správal ako kretén, môžeme aj u žien rešpektovať, že nie sú vždy príjemné. Prečo by mali byť vždy sladké a milé?

Ani vy nie ste?

Nie. Alebo, nie je to prvá vlastnosť, ktorú by ste si na mne všimli. Ani na mojich priateľkách. Majú iné prednosti. Aj ja.

Akú svoju dobrú vlastnosť by ste vyzdvihli?

Možno vyzniem arogantne, ale mojou silnou stránkou je inteligencia. Môj mozog. Potom integrita, vernosť a oddanosť.

Verím v ľudí a keď sa raz stanem vašou priateľkou, budem ňou navždy. Mám, samozrejme, aj zlé vlastnosti.

Napríklad?

Napríklad viem byť neznesiteľná. Niekedy sa mi stáva, že keď chcem niečo povedať, mozog ma prosí: nehovor to, nehovor to. No v tej istej chvíli už cítim, ako sa mi otvárajú ústa a počujem svoj hlas, ako to vyslovuje. Dokážem povedať niečo, čo je oveľa horšie, ako to v skutočnosti cítim - len aby som zranila človeka, ktorého mám pred sebou. Viem sa nahnevať, a explodovať.

Aj sa mstiť?

Nie, na to nemám čas. Na konflikt rýchlo zabúdam, o päť minút už myslím na niečo celkom iné. No to nič nemení na veci, že som zranila človeka. A nemôžem sa čudovať, že sa na mňa hnevá. Ale aby sme nezahovorili tému Marie Curie.

Nebolo pre mňa zaujímavé robiť z Marie Curie ikonu, nepotrebovala som robiť ani veľký príbeh jej lásky s Pierrom - každý kašle na veľkú lásku. Tu však bol prítomný aj silný príbeh vedy, príbeh rasizmu, príbeh vojny. Malo zmysel dať dokopy všetky tieto elementy a pozrieť sa na to z perspektívy času.

Ako svet zmenili ich objavy? Príbeh Marie Curie ide ruka v ruke s otázkou spoločenskej etiky. Taký film som musela urobiť.

Ako ste prišli na Rosamunde Pike, keď ste obsadzovali hlavnú úlohu?

Marie Curie nebola len inteligentná žena. Marie Curie bola jednou z najväčších mysliteľov na svete. Preto som do tejto úlohy nemohla obsadiť niekoho, kto by nebol inteligentný. Predstierať inteligenciu sa nedá. To iba inteligentný človek dokáže predstierať, že je hlúpy. Takže som potrebovala herečku, ktorá má iskru v očiach, nebojácnosť v pohľade.

Ako ste sa presvedčili, že Rosamund je pre vás tá pravá?

Pamätám si na naše stretnutie v jednej reštaurácii v Nemecku, dali sme si schnitzel. Keď prichádzala, vravela som si, panebože, tá je krásna. Keď začala rozprávať, povedala som si: panebože, to je mozog! A okrem toho, usmievala sa. Bolo to, ako keby do miestnosti prenikli lúče slnka. Rozumela vede, poznala príbeh Marie Curie. Bolo jasné, že to musí byť ona.

Vraj ste potom testovali Sama Rileyho, či prejde testom hereckej chémie. O čo presne šlo?

Pre muža je úplne normálne a prijateľné, že hrá vedľajšiu postavu popri inom mužovi. Oveľa ťažšie sa mu však už akceptuje to, že hlavnú rolu má žena. Takže som hľadala niekoho, kto nie je macho.

Mám veľmi rada Sama Rileyho, no musela som si overiť, či bude kompatibilný so špecifickou povahou Marie Curie. Nebola to sympaťáčka na prvý pohľad, nesnažila sa s ľuďmi kamarátiť a páčiť sa im. Keď sme skúšali prvé scény, videla som, že Samovi sa to páči. Na tom som teda aj postavila prvú polovicu filmu. Diváci sa na Marie pozerajú jeho očami. Ak sa páčila jemu, bude sa páčiť aj im.

Sam je veľmi inteligentný, vie, ako má z pozície vedľajšej postavy pomôcť tej hlavnej, aby vynikla. Krásne sa s ním robilo. Mala som šťastie, lebo nebolo veľa hercov, ktorí by sa za touto rolou trhali.

Myslíte si, že Pierre a Marie Curie už tušili, ako sa dá ich objav zneužiť? Pierrov prejav pri preberaní Nobelovej ceny vyznieva vo vašom filme riadne vizionársky.

Prejav, ktorý je vo filme, je od slova do slova to, čo naozaj povedal. Ani by sme si ho nemohli dovoliť pozmeniť, ich potomkovia nám dokonca museli schváliť preklad do angličtiny.

Ten prejav je neuveriteľný, však? V roku 1904 povedal, že rádium v rukách zločincov môže spôsobiť príšerné veci. No zároveň poznamenal, že verí v ľudí. A ja mu úplne rozumiem.

Počas vojny som zažila všelijaké veci, no nikdy som neprestala veriť v ľudí a v ľudskosť. V ľudskosť musíme veriť, nech sa deje, čo sa deje. Áno, dejú sa hrozné veci vo svete, ale dejú sa aj veľké, nádherné veci. A dnes vďaka tomu žijeme v oveľa lepšom svete, ako bol pred sto rokmi. Oveľa lepšom.