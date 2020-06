Zomrel Steve Priest, člen glam rockovej skupiny The Sweet

Basový gitarista a spevák britskej skupiny sa dožil 72 rokov.

5. jún 2020 o 21:55 TASR

LONDÝN. Vo veku 72 rokov zomrel vo štvrtok Steve Priest, basový gitarista a spevák britskej glam rockovej skupiny The Sweet.

Informovala o tom v piatok spravodajská televízia BBC s tým, že úmrtie hudobníka známeho tiež pre svoj osobitý humor a výstredné kostýmy potvrdila kapela aj na svojom účte na Twitteri, kde zdieľala vyhlásenie jeho rodiny.

"S ťažkým srdcom vám oznamujeme, že dnes (4. júna) o 08.25 h ráno zomrel Steve Priest, zakladajúci člen kapely The Sweet. Zostali po ňom manželka Maureen, dcéry Lisa, Danielle a Maggie, a vnukovia Jordan, Jade a Hazel," píše sa vo vyhlásení.

Príčinu Priestovej smrti rodina neuviedla.

Priest sa stal lídrom po odchode Connollyho

Steve Priest sa narodil 23. februára 1948 vo štvrti Hayes ležiacej na západe Londýna.

Po tom, ako bol členom zoskupení The Countdowns či The Army, založil v januári 1968 spoločne so spevákom Brianom Connollym, bubeníkom Mickom Tuckerom a gitaristom Frankom Torpeyom skupinu Sweetshop, neskôr známu ako The Sweet.

Priest a stal lídrom skupiny po odchode speváka Briana Connollyho v roku 1978.

Kapela pokračovala v trojici do roku 1981, no nedokázala už nadviazať na úspech zo začiatku 70. rokov, keď sa jej singel Blockbuster dostal na vrchol britskej hitparády.

V roku 1981 sa kapela rozpadla a Steve Priest sa presťahoval do USA, kde si založil skupinu Steve Priest's Sweet.

V 70. rokoch sa až 13 hitov The Sweet (Blockbuster, Teenage Rampage, Hell Raiser, Wig-Wam Bam a iné) dostalo medzi dvadsiatku najlepších skladieb v britských hitparádach.

Priest sa stal stelesnením glam rocku

Keď kapela začala pravidelne vystupovať v známom hudobnom programe Top of the Pops, ktorý sa v televízii BBC pravidelne vysielal vyše 40 rokov, Priest sa stal stelesnením glam rocku, známeho výstredným oblečením a výrazným líčením jeho prívržencov.

V roku 1994 vyšla Priestovi autobiografia s názvom Are You Ready Steve? (Si pripravený Steve?), ktorého názov odkazuje na úvod skladby The Ballroom Blitz. V roku 2006 vydal album Priest's Precious Poems.

V januári 2008 založil formáciu Sweet, ktorá vystupovala najmä na festivaloch a ďalších podujatiach v USA a Kanade.