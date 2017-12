Monkey Business počas turné aj v Bratislave

1. jún 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Kapela Monkey Business križuje v súčasnosti Českú republiku so svojim koncertným turné, ktorým chce podporiť aktuálny album Kiss Me On My Ego. Počas šnúry si odskočia aj do Bratislavy, kde ich čaká ôsmeho júna koncert, na ktorom by mali opäť pokrstiť novú platňu. Album Kiss Me On My Ego vydali Monkey Business po dvojročnej pauze. Novinka sa objavila na trhu už začiatkom mája. Kapele sa podarilo získať na spoluprácu niekoľko zaujímavých hostí. Najväčšou hviezdou je člen legendárnych Deep Purple a Black Sabbath Glenn Hughes, ktorý s Monkey Business robil na dvoch skladbách - rockovej piesni Weekend Warrior a soulovej Silence. Ďalším zajímaným hosťom je úspešný saxofonista David Sanborn. Na platni sa objaví aj výborný gitarista Hiram Bullock. "Je to taká tá detská radosť, že si môžeme zahrať s ľuďmi, ktorých máme už od puberty ako vzory. To je jednoducho pocit, ktorý sa nedá opísať," prezradil člen kapely Roman Holý. Na albume Kiss Me On My Ego je spolu 20 skladieb a mal by vyjsť aj ako LP platňa. Spolu s vydaním albumu by chceli natočiť aj videoklip k piesni Branded.