Eltona Johna privíta Tyršovo nábrežie už dnes

1. jún 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Dnes popoludní na Slovensko pricestuje jedna z najvýraznejších postáv svetovej hudobnej scény Sir Elton John. Elton priletí súkromným lietadlom priamo do Bratislavy v deň koncertu na Tyršovom nábreží. Po ňom hneď odcestuje. Z USA a Londýna príde na Slovensko 61 ľudí. Podľa organizátorov spevák nemal žiadne nadštandardné požiadavky. "Nechce žiadny alkohol, chce sójové mlieko. Chce klimatizovanú šatňu pre seba i muzikantov. Šatňa má mať tri priestory - prvý priestor je jeho súkromný, v druhom sa bude stretávať so svojimi priateľmi a v treťom s tými ostatnými," povedal riaditeľ agentúry Rock Pop Pavel Daněk. Ani do šatne umelec podľa neho nepožaduje nič mimoriadne. "Chce tam dve kreslá a jeden diván. Jediná podmienka, ktorú má, je, aby to nebolo z kože, ale látkové," opísal skromné požiadavky Sira Eltona a dodal, že Pink mala trikrát väčšie požiadavky. Pre divákov si organizátori pripravili tri prekvapenia: hudobník by mal na pódiu stráviť viac ako zmluvných 90 minút, predvedie sa spolu s osemčlenným gospelovým zborom a tretie zatiaľ držia v tajnosti. Malo by ale všetkým potvrdiť, že sa Elton na Slovensko tešil.

Pri výbere lokality, kde by sa mal Sir Elton slovenským divákom predstaviť, zvažovali organizátori až desiatku miest, napokon ale zvíťazilo Tyršovo nábrežie. Bývalý lunapark a okolie sa presadili umiestnením v centre mesta, možnosťou pešieho prístupu zo Starého mesta i Petržalky, ale aj rozlohou približne 40 tisíc metrov štvorcových a kapacitou asi 70 tisíc divákov. V blízkom okolí nábrežia sa nachádza asi 10 000 parkovacích miest, pričom 3 500 v Inchebe je vyhradených len pre návštevníkov koncertu. Výber lokality schválili všetky zainteresované subjekty, teda Magistrát hlavného mesta, Mestská časť Petržalka, Policajný zbor SR a Mestská polícia hlavného mesta. Celý priestor bude pre návštevníkov ohradený bezpečnostným oplotením a koridormi rozdelený do viacerých segmentov s únikovými východmi. Prístup k Dunaju bude z bezpečnostných dôvodov - na výslovnú žiadosť manažmentu speváka, oddelený plotom. Napriek tomu bude ale na Dunaji umiestnený záchranný čln so záchranármi - potápačmi. O bezpečnosť návštevníkov sa bude v areáli starať aj rýchla zdravotná pomoc a požiarna služba. Pre divákov budú platiť rovnaké pravidlá ako pri platenom podujatí. Pri vstupe do oploteného areálu musia všetci prejsť kontrolou. V koncertnej zóne bude úroveň kontroly zvýšená. V celom areáli koncertu je prísny zákaz: fotografovania, zhotovovania akéhokoľvek obrazového alebo zvukového záznamu, užívania omamných látok, prinášania predmetov ako sú: nožíky, zbrane a iné nebezpečné predmety, dáždniky, sklenené fľaše a iné predmety zo skla, fotoaparáty a kamery. Do priestoru koncertu nie je možné prísť na bicykli, kolieskových korčuliach alebo skateboardoch a priniesť so sebou akékoľvek zviera. Organizátori neodporúčajú ani návštevu koncertu s deťmi mladšími ako osem rokov. V areáli koncertu budú mať návštevníci k dispozícii stánky s občerstvením, ekologické toalety, pitnú vodu v cisternách a vo fľašiach a informačný stánok. Pre imobilných návštevníkov bude vyčlenený bezbariérový vstup pri divadle Aréna, toalety a stánok s občerstvením.

Pódium, na ktorom sa predstaví legenda populárnej hudby, je situované kolmo na Dunaj pri Starom moste, orientované na Nový most. Priestor pre divákov je ohraničený Dunajom na jednej a Viedenskou cestou na druhej strane, končí až pri reštaurácii AuCafé. Priestor organizátori rozdelili do dvoch zón: koncertnej – priestor bývalého lunaparku (betónová plocha) a happeningovej – od divadla Aréna po reštauráciu AuCafé. Po obidvoch stranách pódia budú veľkoplošné obrazovky - vysoké približne 12 metrov, ďalšie dve umiestnia v priestoroch happeningovej zóny. Ozvučenie zabezpečia dve línie zvukových veží - prvé pri pódiu a druhé asi 100 - 120 metrov ďalej. Dianie na pódiu budú teda môcť sledovať aj ľudia na Vajanského nábreží.