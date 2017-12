Ewan McGregor plánuje ďalší veľký výlet

1. jún 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Hviezda filmu Star Wars Ewan McGregor plánuje ďalší výlet na motocykli. Rozhodol sa, že prejde z Londýna do Kapského mesta v Juhoafrickej republike. Tento Škót zbláznený do motoriek a jeho herecký kolega Charlie Boorman minulý rok na motorkách prešli celú Európu, Mongolsko, z Ruska do Kanady a celé Spojené štáty. Popri tom nakrúcali dokumentárny seriál Long Way Round (Dlhá cesta dookola). Teraz sa dal Ewan McGregor na nové veľké dobrodružstvo. "Bol to logicky ďalší krok. To čo nakrútime, sa bude volať Long Way Down (Dlhá cesta dole) a pôjdeme naprieč celou Afrikou. Nie je to len motocyklový výlet, čo tento ambiciózny herec plánuje. Rád by priblížil aj Britániu na svojej obľúbenej starej motorke BSA Lightning. Rovnako dúfa, že sa bude môcť vrátiť do Mongolska. "Je skvelé navštíviť také vzdialené miesta a byť tak ďaleko od domu. Je na tom niečo úžasné byť sám, nemať žiadnu zodpovednosť. No pocitu vrátiť sa domov a byť s rodinou, ktorú milujem, sa nič nevyrovná," dodal herec.