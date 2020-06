Kramár nevidí na chytaní zadku maskérky nič zlé. TV Joj je súčasťou problému, odkazujú diváci

V Inkognite sa ženám neubližuje, vraví televízia.

9. jún 2020 o 13:37 Jana Alexová

BRATISLAVA. Herec Maroš Kramár prstom šteklí maskérku po zadku. Prítomní sa smejú, moderátor Vlado Voštinár Kramára položartom-polovážne upozorňuje, že on by to na jeho mieste nerobil.

Tieto zábery odvysielala TV Joj v záverečných titulkoch relácie Inkognito, ktorú si každý pondelok pozrie v priemere približne pol milióna divákov.

Na nevhodné zábery upozornila na svojom facebookovom profile Katarína Danová, obeť sexuálneho obťažovania v tábore Chachaland.

"Televízii Joj sa zdá v pohode, že Maroš Kramár sexuálne obťažuje maskérku pri práci, že to ešte dajú do tituliek a veselo odvysielajú. Samozrejme, ostatní účinkujúci sa veselo smejú. Aby sme si náhodou nemysleli, že sme tu v právach žien nejako pokročili," napísala.

Dokrútka na sociálnych sieťach vyvolala značné pobúrenie. TV Joj sa ospravedlnila za zverejnenie záberov.

Kramár: Ohrdnuté ženy ma nezaujímajú

Maroš Kramár nám do telefónu povedal, že na svojom správaní nevidí nič zlé a že zadku maskérky sa nedotýkal, iba to naznačoval.

"Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Po prvé, bolo to v prestávke, a po druhé, len ona sa môže vyjadriť, či ju to obťažovalo, alebo nie. To je jej problém, nie váš ani nikoho tretieho," hovorí Kramár.