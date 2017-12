MTV LIVE ponúkne od júna koncerty hviezd

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Hudobná stanica MTV pripravuje novú sériu relácií MTV Live. Naživo sa v nich postupne predstavia Coldplay, The White Stripes, Foo Fighters, Oasis, Becka, Black Eyed Peas a ...

1. jún 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Hudobná stanica MTV pripravuje novú sériu relácií MTV Live. Naživo sa v nich postupne predstavia Coldplay, The White Stripes, Foo Fighters, Oasis, Becka, Black Eyed Peas a Maroon 5. Exkluzívne živé koncerty bude MTV vysielať od júna a zážitok zo živého vystúpenia týchto hudobných hviezd sprostredkuje do 420 miliónov domácností.

Prvým z koncertov podporia 5. júna vydanie nového albumu skupiny Coldplay X&Y, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta hneď nasledujúci deň. Hodinový koncert MTV Live Coldplay natočili v priestoroch londýnskej The Round Chapel a skupina počas neho predstaví piesne What If, X&Y a Fix You z nového albumu, ale aj klasiky ako Yellow a In My Place. Okrem koncertu MTV 5. júna odvysiela aj 30-minútový špeciál s názvom All Eyes On Coldplay, v ktorom budú skupine Coldplay klásť otázky o novom albume a blížiacom sa turné Noel Gallagher, Kelis a

Koncert The White Stripes z Teatra Amazonas v Brazílii ponúkne aj zábery najexotickejších destinácií na svete. Južná Amerika je prvou zastávkou skupiny na ich svetovom turné k piatemu albumu Get Behind Me Satan, ktorý by mal byť na trhu rovnako ako Coldplay 6. júna. Vystúpenie The White Stripes v MTV Live z mesta Manaus, ponúkne fanúšikom nové piesne ako Blue Orchid, ale aj hit Seven Nation Army.

MTV Live Foo Fighters sa divákom prihlási z Kodane. Koncert na oslavu spustenia MTV v Dánsku ponúkne zmes starších kapely, ale aj piesne z najnovšieho albumu In Your Honor.

Britská skupina Oasis pripravuje vydanie šiesteho albumu Don't Believe The Truth. Práve on bude hlavnou témou vystúpenia skupiny Oasis v MTV Live. Koncert natočili začiatkom roka v milánskych štúdiách MTV Italia. MTV Live Oasis predstaví zmes nových piesní s nadchádzajúceho albumu ako Lyla, Mucky Fingers a The Meaning Of Soul, ale samozrejme aj superhity ako Morning Glory a najlepší britský song všetkých čias - podľa poslucháčov rozhlasovej stanice Virgin Radio, Wonderwall.

V rovnakých štúdiách ako Oasis sa natáčal aj koncert MTV Live Beck @ Supersonic. Jedna z najzaujímavejších postáv hudobnej scény 90. rokov minulého storočia Beck, predstaví svoj aktuálny singel E-Pro aj pripravovaný Girl.

V polhodinovom MTV Live Black Eyed Peas, ktorý natočili v berlínskych štúdiách MTV Germany, sa divákom predstavia Will.I.Am, Apl de Ap, Taboo a Fergie, ktorí vydávajú svoj pravdepodobne posledný spoločný album Monkey Business 7. júna.

Poslednou chuťovkou bude MTV Live Maroon 5 - koncert z nemeckého hudobného festivalu Rock Am Ring. Diváci si počas neho vypočujú všetky doterajšie hity kapely ako Harder To Breathe, This Love a Sunday Morning.