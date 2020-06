V šestnástich zabila muža, odsúdili ju na doživotie. Dnes by ju vyhlásili za obeť predátora

Príbeh Cyntoie Brown oživil Netflix.

9. jún 2020 o 15:25 Monika Moravčíková

Dokument Murder to Mercy: Cyntoia Brown Story je dostupný na Netflixe. (Zdroj: Netflix)

V roku 2004 ju zatkli za vraždu. Neprotestovala, že štyridsiatnika Johnnyho Allena nezabila, hneď sa k činu priznala. Cyntoia Brown z Tennessee mala vtedy len šestnásť rokov a tvrdila, že konala v sebaobrane.

Hralo však proti nej priveľa vecí. Stalo sa to v jeho dome, ona bola pod vplyvom drog, z miesta činu ušla na jeho aute a so sebou si vzala aj zopár drobných.

Porota ju označila za prostitútku, zlodejku a vrahyňu. Cyntoiu odsúdili na doživotie za mrežami. Jej prípad bol roky prehliadaný iba pre jej rasu. Bolo by rozhodnutie súdu iné, ak by šlo o dievča bielej pleti?

Žila v štáte s najprísnejším zákonom

Sedí v tmavej cele, na sebe má oranžovú väzenskú uniformu. Kučeravé vlasy má zopnuté, jej hnedé oči prezrádzajú únavu aj ľútosť.

„Väčšinu života som sa cítila tak, ako chceli ostatní, a hovorila som, čo chceli počuť iní. To preto, že som chcela byť milovaná. Nikdy som sa milovaná necítila,“ vysvetľuje mladé dievča v dokumente Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story.

Jej biologická matka ju opustila ešte ako dieťa, vychovala ju adoptívna matka.

Doma sa vraj nikdy necítila dobre, bola stále v strese, to ju vyčerpalo a donútilo predčasne dospieť. Uverila nesprávnym ľuďom a dala sa zlákať na drogy a prostitúciu.