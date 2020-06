Boj s koronakrízou plnenie sľubov programového vyhlásenia vlády určite spomalí

Namiesto sľubov... realita?

11. jún 2020 o 16:45 Miriam Letovanec Svetkovská

Predovšetkým v období ekonomickej krízy, pandémie či živelného nešťastia sa obnaží fungovanie štátneho aparátu do stavu, v ktorom sa reálne nachádza. PR reklamy o čerpaní eurofondov alebo opravených budovách či vybudovaných cestách sa pomaly rozplynú.

Emócie sú vybičované, občania na úradoch nervózni. Do toho haprujúca elektronická schránka, množstvo administratívnych procesov, až občan v rade na pošte či v úrade rezignuje. S výhľadom neistých časov obmedzujeme našu spotrebu – ako prvé je to lístok do kina či na predstavenie.

Radšej si ideme zabehať do lesa, než predĺžiť permanentku vo fitku. Veď predsa aj tak ide leto. Herci, režiséri a ostatní ľudia zainteresovaní v kultúre požiadali štát o pomocnú ruku pre koronavírus krátko po jeho vypuknutí. Veď napokon, spolu so športom, boli postihnutí medzi prvými.

Dáta, argumenty založené na faktoch

Pre Slovensko je správa vecí verejných výzvou, potvrdzujú to aj medzinárodné inštitúcie každý rok. V posledných týždňoch sledujeme tlačové konferencie, ktoré ohlasujú prijatie rôznych programov či pomoci pre občanov.

Po viac ako dvoch dekádach sa politici stále nepoučili – oznamujú svoje iniciatívy v momente, keď do rovnice vstupuje ešte veľmi veľa neznámych premenných. Plány s jasne stanovenými termínmi (ktoré sa dodržia) či výsledkom (napr. štátne peniaze na účte) vidíme len občas.