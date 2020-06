Cinkota: Prirovnať seriál Slovania k Hre o tróny bol veľký omyl, nahnevalo ma to

S TV JOJ nakrúca aj seriál Ultimátum.

19. jún 2020 o 13:46 Jana Alexová

Prvým veľkým projektom, do ktorého sa DUŠAN CINKOTA pustil po tom, ako ho po šiestich rokoch prepustili z väzenia, bol dobrodružno-historický veľkoseriál Slovania.

Televízia Joj ho vlani nakrúcala na Ukrajine, na obrazovky príde pravdepodobne až na budúci rok. Seriál dostal ešte na začiatku nálepku "slovenská Hra o tróny", tvorcovia toto prirovnanie nepočujú radi.

V Markíze Cinkotu tento rok možno vidieť aj ako ošetrovateľa Fedora v seriáli Červené pásky. V najnovšom projekte Ultimátum - rukojemníckej dráme, ktorú nakrúca TV Joj v koprodukcii s Českou televíziou - stvárňuje postavu kardiochirurga.

Pre denník SME hovorí, ako sa nakrúca operácia srdca, aby vyzerala skutočne, i o tom, aké skúsenosti mal s filmármi na Ukrajine a čo ho na Slovanoch najviac zaskočilo.

Nakrúcanie seriálu Ultimátum sa muselo prerušiť už 10. marca a potom sa v kultúre a umení zastavilo všetko. Od júna ste sa však už mohli vrátiť na filmový pľac. Aké to bolo?

Opísal by som to asi jedným slovom: hurá! Je to úžasné.

Ako na pľaci vyzerajú sprísnené opatrenia?

Všetci majú rúška a my herci máme spravené testy na Covid-19. Riadime sa pokynmi, dodržiavame ich a myslím si, že je to bezpečné. Nie je to nič, čo by nám nejako výrazne narušilo priebeh nakrúcania a náš vklad do práce, a tak to má byť.

Ako ste prežívali obdobie núteného voľna, čím ste si krátili čas?