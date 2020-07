Charlie Mackesy: Chlapec, krtko, líška a kôň

Čarovné okno do ľudského srdca.

24. jún 2020 o 9:45 Ivana Zacharová

Bestseller Chlapec, krtko, líška a kôň je malý grafický román, v ktorom sa prepájajú krásne ilustrácie so slovami a nadchne vari každého, či má rok, alebo osemdesiat rokov.

Charlie Mackesy, rovnako skromný ako jeho literárni hrdinovia, je prekvapený nevídaným úspechom, ktorý zožalo jeho dielo. Sám príliš nečíta, milšie sú mu obrázky, sú ako ostrovy, miesta, kam sa dá utiahnuť v mori slov.

Súvisiaci článok Peter Wohlleben: Vieš, kde bývajú zvieratká? Čítajte

Svoju kariéru umelca naštartoval v časopise The Spectator a pokračoval ako knižný ilustrátor pre Oxford University Press, predtým ako si ho všimli galérie. Čitateľom odkazuje: Roztiahnite krídla a leťte za svojimi snami – táto kniha je jeden z mojich.

Vo svojej zdanlivej jednoduchosti predostiera celú škálu motivačných či tak trochu filozofických myšlienok. V úvode konštatuje, že sa do nej môžete začítať hocikedy a hocikde, začať uprostred či od konca, písať si do nej, ohýbať rohy a poriadne ju obchytať. Je to kniha kamarátka.

Láska, priateľstvo a láskavosť

Niekedy sa človek cíti stratený, ale dobrí priatelia ťa vždy privedú domov. A domov nie je iba stavba z tehál. Osamelý, možno aj troška smutný chlapec sa zoznámi s maškrtným krtkom a vydajú sa na objaviteľskú cestu prírodou.

O chvíľu do partie priberú introvertnú líšku, ktorú vyslobodili z pytliakovej pasce,