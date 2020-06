V 60. rokoch pripravili výstavu, ktorá bola galerijným blockbusterom. Jej kurátori sa potom museli vziať

SNG má výstavu o výstave.

26. jún 2020 o 11:19 Jana Alexová

Povalená socha v štýle socialistického realizmu pri vstupe do výstavy Generácia 909,76 v SNG. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Výstavu Generácia 1909 - svedomie doby, ktorú v roku 1964 inštalovali do priestorov Vodných kasární Slovenskej národnej galérie by sme dnes zrejme nazvali galerijným blockbusterom.

Kurátor a vtedajší riaditeľ SNG Karol Vaculík mal všetko naplánované. I komunikačnú stratégiu mal prešpekulovanú do posledných detailov.

Výstava dostala premyslený grafický vizuál aj výpravný katalóg, plagáty k nej zaplavili mesto. Vaculík nezabudol ani na novinárov, o výstave písali v novinách, vysielali sa reportáže v rozhlase i televízii.

Dnes možno bežný marketing, vtedy nevídané.

A v neposlednom rade, Vaculík si ňou splnil aj svoj sen - urobiť výstavu s dielami autorov, ktorí mali tvorivý vrchol v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Tých, ktorých poznačil fašizmus, a keď sa po vojne konečne nadýchli, pridusil ich komunizmus.

Tých, ktorí v 60. rokoch už jednoducho neboli "in". Tých, ktorých dejiny umenia poznajú ako Generáciu 1909.

Väčšina z nich sa v roku 1909 narodila, ale ich hlavným spoločným znakom je, že do výtvarného diania nastúpili v 30. rokoch. Tak to Vaculík opísal v rozhovore pre Smenu po otvorení výstavy v marci 1964.

Výstava o výstave

Slovenská národná galéria sa v roku 2020 obzerá späť za Vaculíkom. V Esterházyho paláci je nainštalovaná výstava s napohľad trochu zvláštnym názvom Generácia 909,76 - výstava, pojem, interpretácia.

Číslo v názve je výsledok aritmetického priemeru rokov narodenia autorov, ktorí sú zaradení vo Vaculíkovej Generácii 1909.

No nie je to výstava o umení 30. a 40. rokov. Je to výstava o výstave. A najmä o kunsthistórii.