Tri nové seriály, ktorých spoločným motívom je židovská skúsenosť

Spoločným motívom je židovská skúsenosť.

26. jún 2020 o 9:36 Juraj Malíček

Sprisahanie proti Amerike, Neortodoxní, Hunters. Tri ešte stále nové seriály, ktorých spoločným motívom je židovská skúsenosť z druhej polovice 20. storočia.

Skúsenosť determinovaná na jednej strane tragédiou holokaustu, na druhej v spoločnosti stále prítomným antisemitizmom.

Sprisahanie proti Amerike je voľnou adaptáciou rovnomenného románu Philipa Rotha z roku 2004 The Plot Against America, druhý seriál vychádza z knižných memoárov v Berlíne žijúcej americkej spisovateľky Deborah Feldmanovej Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots a tretí by pokojne mohol byť adaptáciou komiksu, akurát že žiadny komiks s názvom Hunters nejestvuje.

Tri seriály, ktoré na prvý a vlastne aj na druhý a ďalší pohľad nemajú nič spoločné, len že sú spracovaním holokaustom viac či menej poznačenej životnej skúsenosti. Nie nevyhnutne židovskej, ľudskej, civilizačnej.

Sprisahanie

Umelecky najambicióznejším a relatívne najkonvenčnejším je Sprisahanie proti Amerike, šesťdielna miniséria z produkcie HBO, na ktorej vidieť každý minuný cent a ktorej ani tak nejde o okázalú divácku atraktivitu prinášajúcu HBO nových a nových predplatiteľov, ale skôr posilňuje imidž a silu značky.