Po streľbe na párty vznikla pieseň. Dnes je tá najlepšia, ktorú Metallica má

Kapela už pracuje na novom albume.

26. jún 2020 o 15:04 Jana Alexová

BRATISLAVA. V lete roku 1985 boli partiou dvadsiatnikov, ktorých celý svet sa točil len okolo hudby.

Na stenách im viseli plagáty Iron Maiden, Michaela Schenkera, UFO či Ritchieho Blackmorea. Počúvali Deep Purple, AC/DC, Motörhead.

A popri tom robili hudbu, aká sa im páčila.

"Žili sme a dýchali hudbu dvadsaťštyri hodín denne," spomínal neskôr na polovicu 80. rokov Lars Ulrich, bubeník skupiny Metallica, pre magazín Rolling Stone.

V lete roku 1985 kapela za osem týždňov napísala album, ktorý sa navždy zapísal do histórie ako prelomový míľnik v heavy metale.

Master of Puppets vyšiel v marci 1986 ako tretí štúdiový album skupiny.

Bol zároveň posledným albumom, ktorý Metallica nahrala s basgitaristom Cliffom Burtonom. Rovnomenná titulná skladba albumu sa stala najhranejšou skladbou skupiny vôbec.

Snáď sa niet čo čudovať, že najnovšie sa stala i tou najlepšou. Rozhodli o tom fanúšikovia skupiny v hlasovaní, ktoré koncom mája spustili členovia kapely.

Master of Puppets porazila v súboji i skladby Dyers Eve, Atlas, Rise!, Ride The Lightning, Sad But True či Fade To Black. Vo finále sa nakoniec stretla s piesňou One.

Keď vládnu drogy

Skladba Master of Puppets je spoločným dielom všetkých členov kapely. Jej témou je drogová závislosť a účinok drog na ich používateľov.

Drogy sú pánmi a narkomani bábkami.