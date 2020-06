Tvoril umelecké diela, ktoré boli totálne zbytočné. Christo dokázal, že chodiť sa dá aj po vode

V kinách je dokument o slávnom umelcovi.

27. jún 2020 o 8:50 Monika Moravčíková

Nikdy sa nenaučil šoférovať. Nerád rozprával do telefónu, znervózňovali ho technológie, počítač vedel akurát zapnúť. Vždy mal radšej reálne veci než virtuálnu realitu.

Na svete je len málo takých umelcov, akým bol bulharský umelec Christo, ktorý zomrel v máji tohto roku. Keď tvoril, nerešpektoval žiadne hranice.

V roku 1970 si zaumienil, že ľuďom dožičí zažiť aspoň raz pocit, aké to je chodiť po vode. Začal sa písať dlhý príbeh o tom, že s vášňou a vytrvalosťou sa dá prekonať čokoľvek. A výsledkom bolo ambiciózne umelecké dielo, ktoré pritiahlo vyše milión divákov.

Všetko zaplatil z vlastného vrecka

Celé zákulisie jedného z jeho najodvážnejších projektov mapuje dokument Christo: Chôdza po vode, ktorý je od 25. júna v slovenských kinách. Ponúka pohľad na to, ako legendárne dielo vznikalo a zároveň je poklonou mužovi, ktorý tvrdošijne posúval hranice umenia.

Bude to ako z iného sveta, ohromujúce, presviedčal všetkých. Projekt The Floating Piers (Plávajúce móla) vytvoril spoločne s manželkou Jeanne-Claude. Pôvodne chceli obrovské vlniace sa móla nainštalovať v Argentíne, v delte rieky Rio de la Plata, ale nedostali na to povolenie.

V roku 1997 sa o to pokúsili znovu, v tokijskom zálive v Japonsku. Ani vtedy neuspeli.

Keď v roku 2009 Jeanne-Claude zomrela, Christo sa stiahol z očí verejnosti. Spoločný projekt však stále túžil dokončiť. Bol extrémne tvrdohlavý.