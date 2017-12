Kuly bol nadšený z publika na Tyršovom nábreží

2. jún 2005 o 2:59 TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Nadšený z publika i atmosféry na bratislavskom Tyršovom nábreží bol v stredu večer Mário Kollár alias Kuly - líder kapely Desmod, ktorá v Bratislave predskakovala svetovej megahviezde Eltonovi Johnovi.

"Páčili sa mi ľudia, pretože to bola úplne iná kategória ako chodí na naše koncerty. Boli to oveľa starší ľudia a musím povedať, že dvíhali ruky, tlieskali, spievali a dokonca poznali texty pesničiek, takže úplná pecka," hovorí o svojich dojmoch po koncerte spevák, ktorý mal vraj veľké obavy po príchode na "miesto činu." "To obrovské pódium šokuje každého," smeje sa s tým, že po dvoch pesničkách už bolo všetko v poriadku. V pesničke Pár dní sa k Desmodu pridala aj Zuzana Smatanová, ktorej vraj veľká divácka kulisa na koncerte neprekáža. "Skôr mávam trému pri klubových koncertoch, keď sú ľudia bližšie pri mne," prezradila.

S Eltonom Johnom sa Kuly osobne nestretol, no vraj ho zahliadol, keď do zákulisia dorazil. "Videl som ho iba v limuzíne. Mal tmavé sklá, stiahnuté rolety, ale silueta bola vidieť. Tak som si hovoril, že aspoň to," dodáva s úsmevom.

Trochu ťažké srdce má spevák na prístup anglických zvukárov, ale chápe ich občas prísne vystupovanie. "Celá pódiová muzika sa ťahala do anglického zvuku a musím povedať, že to hralo podľa mňa dobre. Nerobili sa také špinavosti, ako stišovanie, že Elton bude hlasnejší a my oveľa tichší. Možno sme boli o niečo, ale nebolo to také výrazné, ako to robia niektoré kapely," dodáva.