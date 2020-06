Vytvoril logo I Love NY. Zomrel vplyvný americký grafik Milton Glaser

Zomrel v deň svojich 91. narodenín.

27. jún 2020 o 6:45 ČTK

NEW YORK. V deň svojich 91 narodenín v piatok zomrel vplyvný americký grafický dizajnér Milton Glaser, autor slávneho loga I Love NY s veľkým červeným srdcom vyjadrujúcim lásku k New Yorku.

Informovala o tom agentúra AP.

Slávne logo I Love NY, ktoré vytvoril Milton Glaser. (zdroj: TASR/AP)

Príčinou úmrtia bola mozgová mŕtvica, ale Glaser mal tiež problémy so zlyhávaním obličiek, povedala denníku The New York Times jeho žena Shirley Glaserová.

Glaser svojimi plagátmi, logami, reklamami a prebalmi kníh podľa AP vystihol ducha 60. rokov minulého storočia použitím prostých farieb a tvarov.

Za rok 2009 dostal od vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu Národnú cenu za umenie.