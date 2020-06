K obrazovkám pritiahol milióny divákov a potom zmizol. Kto bol ikonický astrológ Walter Mercado?

Na Netflix je dokument o jeho živote.

29. jún 2020 o 15:33 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Hovorí sa o ňom, že sa narodil sa na lodi, ktorá smerovala zo Španielska do Portorika niekedy okolo roku 1932. Presný dátum vedel iba on, a možno ani on nie.

Walter Mercado bol muž, ktorý sa počas života vymykal všetkému, čo vtedajšia spoločnosť považovala za ideálny príklad toho, ako by mal pôsobiť pravý Portorikánec.

Obliekal sa do výstredných trblietavých rób, takmer všetky prsty mal posiate prsteňmi s obrovskými kameňmi, nosil make-up a pôsobivým účesom skôr pripomínal dámu v stredných rokoch.

Viacerí ho mali za čudáka. Čudáka, na ktorom však lipol celý latinskoamerický svet.

Vypracoval sa na ikonického astrológa, ktorý denne po dlhých tridsať rokov svojou extravaganciou a pozitivitou ohuroval milióny divákov. Celé rodiny boli prilepené na televízory, keď dramaticky podľa hviezd odhaľoval ich budúcnosť.