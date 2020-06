Víťazi tvoria ples príšer. Komédia o Eurovízii však nie je taká zlá, ako sme čakali

Komik Will Ferrell ju aj sám napísal.

29. jún 2020 o 17:15 Kristína Kúdelová

Euro trash, najväčší gýč, katastrofa. Spevácku súťaž Eurovízia môže brať vážne asi len ten, kto v nej vystupuje. Tí ostatní ju buď starostlivo ignorujú, alebo sa zabávajú na tom, ako strašne zlé môže niečo byť.

Súvisiaci článok K obrazovkám pritiahol milióny divákov a potom zmizol. Kto bol ikonický astrológ Walter Mercado? Čítajte

Keby ho na to neupozornila švédska manželka, komik Will Ferrell by o tomto fenoméne asi nevedel. Ale upozornila ho - a dnes má Eurovíziu úprimne rád. Našiel si v nej záľubu, chodí na finále, dokonca o nej napísal film.

Do komédie s názvom Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga zapracoval všetko, čo k súťaží patrí. To znamená, najmä hudobný a vizuálny gýč.

Mohlo z nej teda vyjsť niečo iné ako katastrofa podobných rozmerov?

Mohlo. Ferrellow film je sviežim prekvapením, dá sa naň bez problémov pozerať. Samozrejme, najmä ak sú úchylky divákov totožné s úchylkami tvorcov.

Soundtrack sa vyrovná tomu najhoršiemu

Z pozície nezaujatého cudzinca Will Ferrell pochopil, čo sú stavebné prvky Eurovízie a čo rozhoduje o jej víťazoch.

V prvom rade je to nacionalizmus, takmer nerozoznateľný od národných komplexov.