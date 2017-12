Maťo Ďurinda dostal počas nakrúcania klipu zápal spojiviek

2. jún 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Tublatanka chce svoj aktuálny album Patriot podporiť aj dvoma videoklipmi. Prvý k skladbe Ja sa mám začali točiť tento pondelok na bratislavskom Hviezdoslavom námestí. Ako prezradil líder kapely Maťo Ďurinda pre agentúru SITA, počasie nebolo natáčaniu práve naklonené. "Keď sme začali nakrúcať, tak sa spustila veľká víchrica a pozhadzovalo nám aparatúru a svetlá," komentoval. "Navyše sa rozvíril aj prach a mne nafúkalo do očí," posťažoval sa spevák, ktorého odvtedy trápi zápal očných spojiviek. Ako dodal, vystriedal už niekoľko očných kvapiek a stále mu nepomáhajú. Okrem toho musí Tublatanka znovu vybavovať povolenia od mesta, aby mohla na námestí ešte raz točiť. Nakrúcať by chceli začať čím skôr, pretože ich čaká ešte jeden klip k skladbe Pieseň pre Doda, ktorú nasadili ako singel do českých rádií.