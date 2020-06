Zomrel skladateľ Johnny Mandel, autor titulnej melódie seriálu MASH

Mandel má na konte päť hudobných cien Grammy a jedného Oscara.

30. jún 2020 o 23:25 ČTK

LOS ANGELES. Zomrel americký skladateľ Johnny Mandel, ktorého najznámejšou skladbou je pieseň Suicide Is Painless, titulná melódia seriálu i filmu MASH.

Mandel zomrel v pondelok vo svojom dome v Kalifornii. Denníku The New York Times to oznámila jeho dcéra Melissa.

Newyorský rodák študoval hudbu a sám hral predovšetkým na trúbku a trombón. Bol členom niekoľkých skupín, kým sa nezameral na filmovú hudbu.

Mandel spolupracoval aj s jazzovými velikánmi, akými boli Count Basie, Frank Sinatra, Tony Bennett alebo Chet Baker.

"Tak veľmi ma to zarmútilo, keď som sa dozvedel, že zomrel jeden z mojich hrdinov, napísal na twitteri spevák Michael Bublé.

Mandel získal päť hudobných cien Grammy a jedného Oscara.

Bol dvakrát ženatý a mal jednu dcéru.