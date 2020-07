Režisér Šafránek: Žbirka má v Česku nekonfliktný obraz. V reáli o ňom nevie nikto nič

Dokument Meky je obrazom slovenskej hudby.

2. júl 2020 o 13:44 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Nakrútiť film o Mekym, prečo nie. Ale určite nie tak, aby z toho bol patetický pomník.

Nakrútiť filmový portrét hudobnej legende sa podujal český režisér ŠIMON ŠAFRÁNEK, ktorý má Českého leva za dokument King Skate.

Pustil sa do jeho tajomstiev, pýtal sa na veci, o ktorých sa hovorí ťažko a bol zvedavý aj na nie vždy ľahké vzťahy v slovenskej popmusic. Dokument Meky príde do kín 16. júla.

Šafránek v rozhovore pre SME hovorí aj o tom, prečo práve Miro Žbirka prežil na vrchole toľko rokov a akú má výhodu voči kolegom, ktorí si medzi sebou a súčasnou hudbou postavili bariéru.

Bol pre vás Meky tajomstvom, ktoré ste chceli odhaliť?

Kolega Honza Vedrál o Mekym napísal knihu, tú som si prečítal. Zistil som, že ešte stále zostáva veľký priestor nakrútiť o Mekym film. Vedel som, že z neho nebude len hudobný portrét, ale aj obraz človeka 20. storočia a jeho osud.

Pretože každých desať rokov sa stalo niečo, s čím sa bolo treba vyrovnať. Platí to pre individuality a platí to aj pre hudbu, keďže v druhej polovici minulého storočia sa odohrali celé dejiny pop music.

Ako na dejinné zmeny a zmeny v hudbe Meky Žbirka reagoval?

Intuitívne, zrejme. Šiel vždy proti tomu, čo sa od neho všeobecne očakávalo. Poviem jednoduchý príklad: Keď mal osemnásť, hrával v kapelách vo Švajčiarsku. Mohol si tam zarábať na živobytie, ale on sa rozhodol vrátiť. Aby mohol tvoriť vlastnú hudbu. Kto by to urobil?

A keď vyhral Slávika, mohol pokojne pokračovať s popovými pesničkami a pracovať na svojej popularite. No on to videl úplne opačne a s kapelou začali tvoriť elektronickú hudbu. Čím postavili fanúšikov do diskomfortu.

Aký má dnes v Čechách obraz?

Nekonfliktný. Ale v skutočnosti o ňom nevie nikto nič. Kamaráti reagovali skepticky, keď zistili, že pracujem na tomto filme. Ježiš, to naozaj? Nebude to nuda? Pri takýchto reakciách ma Meky začal fascinovať ešte viac. Ľudia poznajú jeho pesničky, ale o ňom nevedia vôbec nič.

“ Meky a Lučenič sa skvelo dopĺňali, našli spoločnú reč, aj keď boli každý úplne iný. Jeden priniesol hitovú melódiu, a ten druhý to prerobil tak, že to bol nielen hit, ale mal aj umelecký presah. To sa nestáva každý deň. „

A prečo?

Pretože jeho mediálny obraz je taký...

Bezchybný?

No, až nudný. Ale ani to nie je presné. V archívoch som našiel jeho vystúpenia v rôznych šou a videl som, že je šarmantný a vtipný. Možno bol teda problémom jeho život - ľudia si mohli myslieť, že sa v ňom nič veľké nedialo. Čo nie je pravda. A navyše, k jeho hudobnému životu patrí aj príbeh s Lacom Lučeničom, ktorý je tiež dosť dramatický.

Vo filme sa zdá, že Lučeničovi zostala zo spolupráce horkosť v hlase.

Preto som vďačný Mekymu, že do strihu nezasahoval. Portrét žijúceho človeka má úskalia, treba sa s nimi vyrovnať, inak by bol patetický.