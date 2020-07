Paris Jackson je fuk, čo má jej partner v nohaviciach. Hovorí otvorene o svojej orientácii

Býva v dodávke a poburuje kresťanov.

2. júl 2020 o 14:27 Monika Moravčíková

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Malé modrooké dievčatko sfukuje sviečky na krikľavo ružovej torte. Navrchu tróni figúrka princeznej, dookola sú poukladané gýčové žlté kvety z marcipánu.

Súvisiaci článok Aj erotické scény majú svoju choreografiu. Koordinátori intimity dohliadajú, aby herec netrpel Čítajte

Stojí pri ňom celá rodina, je tam aj jej malý blonďavý brat a otec, ktorý nadšene tlieska, keď sa mu podarí sfúknuť všetky sviečky.

"Aké sú tvoje priania na narodeniny? Čo by si chcela?," pýta sa.

"Chcem robiť to, čo ty. Tancovať a spievať," hovorí štvorročné dievčatko Michealovi Jacksonovi. Podobať sa mu chcela odmalička.

Jej slávny otec zomrel už pred jedenástimi rokmi. A ona si za ten čas prešla peklom, niekoľkokrát sa chcela zabiť. Ak by o tom nehovorila a nespievala, pohltilo ju by to a zničilo by jej to život, myslí si.

Paris Jackson.

Verejnosť o jej vzťahoch nič nevie

"Bola by som otrokom bolesti. A to nechcem," vraví v pilotnej časti nového dokumentu, ktorý zverejnila prostredníctvom služby Facebook Watch.

Nová epizóda dokumentu s názvom Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn pribudne na Facebooku každý utorok. V prvom dieli sa rozhovorila o svojej sexualite aj rodinnom dedičstve, ktoré na ňu tlačí zo všetkých strán.