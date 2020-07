Kukura: Nedivím sa, že polarizujem spoločnosť. Taký provokatér ako ja by iritoval aj mňa

Pokora je boh, hovorí.

Počas rozhovoru si postupne spomínal na to, odkiaľ všade ho už v živote vyhodili. Zo školy, z redakcie, z vojny, zo SND, aj zo štátu.

Má vrodenú provokáciu, provokuje, aj keď hrá alebo spieva, rozpráva o Biblii, o bohu a našom vzťahu - nevzťahu ku kresťanským hodnotám. Provokuje dokonca, aj keď maľuje obrazy krížov.

V čase, keď sa Slovensko dozvedá o úrovni diplomových prác, otvára JURAJ KUKURA ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského.

Dá sa mladých ľudí naučiť aj byť čestný a nepodvádzať?

Aj na to sme tu a naša Detská Univerzita Komenského. Máme sa čím pýšiť, pretože to nie je hocijaká univerzita, ale jedna z piatich vzorových detských univerzít v Európskej únii.

Štrasburg, Viedeň, Bazilej a Tübingen sú sociálne orientované, ja som sa rozhodol založiť detskú univerzitu v divadle, v Divadle Aréna. Pretože si myslím, že ak Slovensko niečo naozaj potrebuje, tak je to skutočná elita. A elita má byť vzorom. To je odpoveď na vašu otázku.

Nie sú to veci, ktoré by mali dvoje deti učiť už rodičia?

V detstve nás najviac škola, učitelia, spolužiaci a samozrejme rodičia a domáce prostredie. Aj preto vždy deťom, mladým študentom pri otvorení univerzity hovorím, že gratulujem a ďakujem ich rodičom, lebo pre nich obetovali svoj čas a energiu.

“ V prvom rade treba povedať, že ja na herectvo nemám žiadne predpoklady. Všetci o sebe hovoria, že sú dobrí herci, vedia ako na to, porovnávajú sa, ale ja neviem spievať, neviem tancovať, dokonca neviem ani recitovať, písalo sa o mne, že neviem artikulovať. „

Rozhodnutie chodiť na univerzitu nikdy nemôže byť rozhodnutím a príkazom rodičov. Nikdy k tomu svoje deti nedonútia. Vždy to musia urobiť tí, ktorí to chcú dotiahnuť ďalej, byť lepší, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť.

Chválim ich za to rozhodnutie, pretože keď prídu v septembri do školy a sadnú si do lavice, budú v porovnaní s ostatnými spolužiakmi o krok vpred.

Keď ste boli dieťa, tiež ste boli taký zapálený pre vzdelanie?

S mojím vzdelaním je to veľmi komplikované. Vždy som veľa čítal, to je pravda, ale nedá sa povedať, že by som bol mimoriadne študijný typ. Napríklad na stavebnú priemyslovku som začal chodiť len preto, lebo bola za rohom.

Nebola to ťažká škola?

No veď práve. Bola to strašne ťažká škola, ale mal som aj obrovské šťastie. Bol tam jeden profesor, ktorého sa všetci báli. Ja som do svojich pätnástich rokov nevedel povedať “r“. No ukázalo sa, že ani ten profesor nevedel povedať “r“, a zrejme len vďaka tomu som prechádzal z ročníka do ročníka.

Až jedného dňa som prestal byť lenivý a to “r“ som vyslovil. To ho evidentne nahnevalo, naše spojenectvo sa vytratilo a zmaturoval som až na tretí raz. S podmienkou, že nebudem v stavebníctve nikdy nič robiť. Keď sa dnes pozerám na to, čo sa stavia a ako, tak to aj ľutujem.

Spisovateľ Robert Fulghum hovorí, že všetko, čo potreboval v živote vedieť, sa naučil v materskej škole. Čo je vaším zdrojom najdôležitejšieho poznania?

Celý môj život je postavený na tom, že ma odniekiaľ vyhodili. Vyhodili ma zo stavebnej priemyslovky, vyhodili ma z Vysokej školy múzických umení, teda mohol som ju ukončiť až na druhý pokus, vyhodili ma aj z vojenskej prípravy, pretože som nosil vlasy dlhšie, ako mohli nosiť vojaci z Varšavskej zmluvy.

Aj zo štátu ma vyhodili. A aby toho nebolo málo, tak ma vyhodilo aj SND – trikrát.

Tušíte, prečo sa vám to dialo?

Myslím si, že to spôsobilo moje provokovanie. Aj keď som mal často dobré úmysly, chcel som niekomu pomôcť, vždy to moje okolie vnímalo ako provokáciu. Aj keď som neurobil nič... Zabudol som, že aj z redakcie časopisu Film a divadlo ma vyhodili.

Tam ste čo zlé urobili?

Mali ma tam veľmi radi, pretože som bol absolútne dôsledný, keď bolo treba doniesť víno alebo chlebíčky.