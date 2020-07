Zahral si v kultovom seriáli Doctor Who. Zomrel herec Earl Cameron

Cameron zomrel vo veku 102 rokov.

4. júl 2020 o 18:49 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 102 rokov zomrel Earl Cameron, jeden z prvých čiernych hercov, ktorí si dokázali vybudovať úspešnú kariéru v britskej televízii a filme.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na rodinného priateľa.



Rodák z Bermúd, ktorý žil s manželkou v Kenilworthe, v grófstve Warwickshire, skonal v piatok v spánku, uviedol Martin Beckett.

"Mal úžasnú povahu, bol veľmi duchovný, veľmi skromný, bude nám chýbať. Nikdy nebral úlohy, ktoré by ponižovali farebných ľudí... sám bol často cieľom rasových predsudkov, ale nikdy sa na to nehneval. Bolo mu ľúto ľudí, ktorí ho nedokázali prijať," vyjadril sa Beckett s tým, že Cameron sa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 chránil a nechodil von.



Cameronovým filmovým debutom bola rola v kriminálnej dráme Pool of London z roku 1951. Predstavil sa aj v bondovke Thunderball (1965) a v roku 1966 v kultovom sci-fi seriáli Doctor Who (1963 - 1989).

Článok pokračuje pod video reklamou

Účinkoval tiež po boku Nicole Kidman a Seana Penna v snímke Tlmočníčka (2005) a naposledy sa na plátne objavil v malej úlohe v sci-fi Počiatok (2010). V roku 2009 mu udelili Rad britského impéria (CBE).



Pri príležitosti svojich stých narodenín povedal v rozhovore pre BBC, že by rád videl vo filmoch a v televízii viac čiernych hercov.

"Je veľa talentov a myslím, že britskému filmovému priemyslu by prospelo, keby používal viac čiernych talentov," skonštatoval.