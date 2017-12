Avril Lavigne si berie skupinu P.S. aj do Prahy

2. jún 2005 o 15:52 TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenská kapela P.S. vystúpi ako predskokan speváčky Avril Lavigne nielen v Bratislave, ale aj na piatkovom koncerte tejto kanadskej speváčky v Prahe.

Členov skupiny Braňa Jančicha a Magdu Vyletelovú táto radostná správa zastihla v Egypte, kde momentálne natáčajú videoklip, a tak špeciálne kvôli pražskému koncertu priletia do Prahy a hneď po vystúpení odlietajú spať. Vrátia sa až 7. júna na bratislavský koncert. "Nesmierne sa tešíme, je to pre nás veľká výzva, zahrať si pred takou hviezdou ako je Avril a k tomu ešte aj v cudzej krajine. Bude to adrenalín a celá kapela je pripravená vydať zo seba na oboch koncertoch maximum," odkazuje všetkým fanúšikom speváčka z P.S. Magda.