Pri jeho hudbe sa kradlo s eleganciou. Za aké filmy mal dostať Morricone Oscara?

Jeho neúspech na Oscaroch je nepochopiteľný.

6. júl 2020 o 15:16 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Niekoľko tónov harmoniky v lenivom popoludní a všetkým je všetko jasné.

Len niekoľko tónov, a ľuďom sa vybavia ikonické obrazy a okamžite sú naladení na osudový súboj medzi znepriatelenými mužmi.

Nie je vo svetovej kinematografii veľa kompozícií, ktoré sú také rozpoznateľné po niekoľkých sekundách.

Máloktoré sú také vydarené, takmer bezchybné kultové ako tá, ktorú pre film Vtedy na západe skomponoval Ennio Morricone.

Jemu sa to dokonca podarilo niekoľkokrát, a veľa hudobných skladateľov by sa muselo dať dokopy, aby dosiahli aspoň toľko ako on za jedno desaťročie.

Je takmer nepochopiteľné, že za celú svoju kariéru dostal len jedného Oscara, ak nepočítame toho za celoživotné dielo. Tu sú filmy, za ktoré by si ho takisto zaslúžil:

1. Dolárová trilógia:

Kamaráti z detstva Sergio Leone a Ennio Morricone definovali a zároveň preslávili spaghetti western.

Prvý z nich bol Za hrsť dolárov z roku 1964, o rok prišiel Za hrsť dolárov navyše a o ďalší Dobrý, zlý a škaredý.

Hoci neboli plánované ako trilógia, preslávili ich rovnaké elementy: peniaze, bandy zločincov, tajomná postava Clinta Eastwooda a jeho pončo.

A, samozrejme, hudba.