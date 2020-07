Kruh sa uzavrel. Alebo nie? Tvorcovia seriálu Dark ustáli poslednú sériu so cťou

Každý skutok musí mať svoju príčinu a následok.

7. júl 2020 o 13:14 Patrik Sopóci

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/cq2iTHoLrt0

BRATISLAVA. Netflix and chill (vo voľnom preklade Netflix a kľud). Tak znie už zľudovená fráza, ktorá vyjadruje oddych pri obľúbenom seriály.

Objednať si pizzu, vyložiť si nohy a nechať sa unášať príbehom, vzťahmi či akciou. To je predstava ideálneho večera pre značnú skupinu fanúšikov čoraz populárnejšej streamovacej platformy.

Nemecký seriál Dark nepochybne ponúka originálny príbeh, vyšperkované vzťahové konštrukcie aj istú dávku akcie. Ak si však myslíte, že si vaše mozgové závity pri jeho sledovaní oddýchnu, ste na omyle.

Nemecká predstava malomeštiactva

Winden je malé a pokojné mestečko. Ak by o ňom existovala turistická brožúrka, dominantou by bola asi jadrová elektráreň a tam by to aj skončilo. Lenže za skutočne pokojné malé mestá sa považujú skôr Podolínec alebo Jelšava.

Z diváckej skúsenosti môžeme konštatovať, že mestá, ktoré sa stanú prostredím pre temné seriály môžu byť síce malé, ale pokojné sú maximálne štvrť hodinu.

Kostru príbehu tvoria prepletené vzťahy štyroch rodín. Stredoškolák Jonas sa spamätáva z nečakanej samovraždy svojho otca. K psychickej pohode mu nepomáhajú ani jeho nevyriešené city k Marthe.

Ulrich, Marthin otec a policajt, vyšetruje záhadné zmiznutie študenta a vzápätí rovnako tajomné objavenie tela malého chlapca.

Prípad sa pre všetkých stane osobným, keď bez stopy zmizne aj Mikkel, najmladší potomok Ulricha a Marthin brat. Do pátrania sa okrem polície zapojí aj partia tínedžerov tvorená členmi čím ďalej tým viac prepojených rodín.

Ich kroky zamieria aj do temnej jaskyne uprostred lesa a to, čo v nej nájdu, zmení ich pohľad na celý prípad aj na fungovanie sveta ako takého. Otázkou už totiž nebude, kde sa Mikkel nachádza, ale kedy.

Príčiny a následky