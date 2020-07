Dejiny sú len kulisou, fakty ustúpili príbehu. Režisér filmu Havel sľubuje emócie i veľké témy

Čo by ste obetovali za pravdu a lásku?

7. júl 2020 o 15:02 Jana Alexová

BRATISLAVA. "Podobáš sa na Havla, keď bol mladý. Ja to môžem povedať, ja som ho zažila."

Tieto slová adresovala študentovi herectva na pražskej DAMU Viktorovi Dvořákovi herečka a pedagogička Jaroslava Adamová.

On sám tvrdí, že si vlastnú podobnosť s prvým slobodným prezidentom predtým vôbec neuvedomil.

A už vôbec vtedy zrejme netušil, že si Václava Havla napokon i zahrá.

Do titulnej úlohy filmu Havel si ho vybral režisér Slávek Horák, ktorý sa vďaka svojej predchádzajúcej snímke Domáca opatera dostal do výberu časopisu Variety medzi 10 najnádejnejších svetových režisérov.

No nie len podoba zavážila, vraví Horák.

"Úplne nám vyrazil dych. Bol to skrátka on! Nielen vzhľadom, ale aj – a to predovšetkým – správaním. Tá charizmatická kombinácia prirodzenej inteligencie, ohľaduplnej slušnosti a zmyslu pre humor, to všetko Viktor má a nemusí to hrať," hovorí o Dvořákovi režisér.

Snímka zachytávajúca život českého dramatika, bojovníka za ľudské práva a politika príde do slovenských kín 30. júla.

Prvá klapka filmu padla symbolicky v deň, keď sa začína aj samotný filmový príbeh - v predvečer augustovej invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.