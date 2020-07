Pohoda aj bez divákov. Pozrite si atmosféru na trenčianskom letisku

Festival je tento rok iba online.

11. júl 2020 o 12:12 SME.SK

Za normálnych okolností by bol najväčší slovenský open-air festival Pohoda na trenčianskom letisku v plnom prúde. Pandémia však všetko zmenila a festival sa musel presunúť do online priestoru.

Organizátori Pohody sú od štvrtka na letisku a fanúšikom prinášajú živé koncerty cez sociálne siete.

Pohoda in the Air má v programe vyše 50 slotov, z toho 31 koncertov. Jadro tvorí živý prenos z letiska v Trenčíne, a to aj z miest, ktoré nie sú návštevníkom Pohody bežne dostupné.

Na festivale zahrajú špeciálne pripravené koncerty umelci z piatich svetadielov.

Naladiť sa na Pohodu in the Air môžete na stránke festivalu pohodafestival.sk, na facebookom profile a YouTube kanáli Pohody. Celý program je k dispozícii zdarma. Podrobný rozpis nájdete tu.

Pozrite si, ako vyzerá atmosféra na letisku v Trenčíne.