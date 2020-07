Milan Lasica: Sledujem Matovičov prerod z rebela na budovateľa. Zatiaľ mu to ide

Kritizovať je ľahké, hovorí.

13. júl 2020 o 13:58 Monika Moravčíková

"Nerobme si ilúzie, že niečo také každému občanovi prekáža. Myslím, že dosť voličov to považuje za nepatrný priestupok," hovorí MILAN LASICA o plagiátorskej kauze Borisa Kollára.

Ako vníma Matovičovo vládnutie a prečo sa u nás tak dlho tolerovalo sexuálne obťažovanie?

V rozhovore pre SME krátko glosoval témy, ktoré v spoločnosti rezonujú.

O politiku sa vraj zaujímate od detstva. Rozumiete jej?

Myslím, že každý dospelý muž rozumie futbalu a politike. Vedeli by sme byť úspešnými trénermi aj úspešnými premiérmi. Ale keby sa nám to naozaj prihodilo, sme nahratí. Kritizovať je ľahké, ale skúste to sami, povedal kedysi známy ruský cirkusový klaun.

Kto je váš politický vzor? Od koho by sa mali Slováci učiť?

Myslím, že na tom poli toho veľa nie je. Ale netreba zabúdať na Milana Hodžu. To bol európsky formát. Kto je taký dnes?

Vy ste sám seba vždy označovali skôr za liberála, no po prvých mesiacoch novej vlády sa ukazuje, že bude skôr sociálno-konzervatívna, podobne ako za éry Smeru. Ako to vnímate?

Ak Smer bol sociálno-konzervatívny, tak potom týmto termínom nerozumiem. Dnešná vláda sa chystá predovšetkým urobiť poriadok v justícii. Držím palce.

Zvláda podľa vás Igor Matovič premiérsku funkciu alebo je ešte skoro na hodnotenie?