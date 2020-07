Bob Geldof noc pred tým prepotil uteráky. Koncert, akým bol Live Aid, sa už nezopakuje

Springsteen ľutoval, že odmietol.

13. júl 2020 o 17:05 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Keď v októbri 1984 obletel svet dokument novinára BBC Michaela Buerka, ktorý podával správy o rozsiahlom a desivom hladomore v Etiópii, írsky rocker Bob Geldof úplne zmeravel.

Neveril tomu. Za pár dní už sedel v lietadle smerujúcom do Afriky, aby sa o hrôzach presvedčil sám.

Keď prišiel domov, napísal pieseň Don't They Know It's Christmas a prehovoril niekoľko svojich britských kolegov, aby sa stali súčasťou jeho nahrávky.

S Bonom, Philom Collinsom, Georgom Michaelom a ďalšími založil skupinu Band Aid, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie a zbierať finančné prostriedky na boj proti africkému hladomoru.

A neskončil len pri tom. Jeho víziou bol charitatívny koncert. Mal byť najväčší, aký doposiaľ ľudstvo zažilo.

Československo ho odignorovalo

Sobotné upratovanie muselo byť v ten deň pre stovky rodín v Británii bezpodmienečne hotové na pravé poludnie.

13. júla 1985 už mali na poludnie program, ktorý sa nedal len tak presunúť.

Bol horúci, slnečný júlový deň a keď sa blížilo poludnie, očakávanie bolo v celej krajine také hmatateľné, ako keď fanúšikovia čakajú na posledný výkop vo finále svetového futbalového šampionátu.