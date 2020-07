Nepotreboval iného človeka, aby zažil orgazmus. Legendárny astrológ mal sex so životom

Waltera Mercada poznala celá Latinská Amerika.

14. júl 2020 o 15:43 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ticho, ide Walter Mercado. V španielskej televízii nebol nik ako on. Keď sa zjavil na obrazovke, všetko ostatné muselo počkať. Špinavé riady, klebety aj hádky. Nik nedýchal, kým si od neho nevypočul svoj denný horoskop.

V 70. a 80. rokoch ho poznala celá Latinská Amerika, bol rovnakou neoddeliteľnou súčasťou ich kultúry, ako Fidel Castro alebo Frida Kahlo.

Jeho magické gestá, pompézne kostýmy a prejav mali prekvapivo emocionálny dopad aj na tých, ktorí astrológii neverili a smiali sa výmyslom zapísaným vo hviezdach.

Či chceli alebo nie, priťahoval ich zvláštnou silou.

Nevadilo mu, že ho urážajú

Už v detstve sa od všetkých líšil. Kým Walterov brat trávil čas s otcom, pracoval na poli a učil sa jazdiť na koni, on sedel doma pri mame, čítal knihy, hral na klavír a stále o niečom sníval.

Bol iný v každom ohľade, no matka ho v tom podporovala. Dokument o živote najslávnejšieho astrológa s názvom Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado začína krátkymi útržkami z jeho detstva, ktoré strávil v mestečku Ponce v Portoriku.

Ľudia v dedine ho dokonca považovali za zázračné dieťa, mystického liečiteľa, keď sa dopočuli, že znovu vdýchol život zdanlivo mŕtvemu vtáčaťu, ktoré našiel na záhrade.