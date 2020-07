Meky Žbirka: Mám iný pohľad na minulosť ako Laco Lučenič. Vidím radšej to dobré

Spolu sme predbehli dobu, hovorí.

14. júl 2020 o 17:00 Kristína Kúdelová

"Aj ja som niekedy unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. A teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa obzrieť a vidieť len, že všetko bol strašný omyl," hovorí MEKY ŽBIRKA.

Film Meky, ktorý o ňom nakrútil český režisér Šimon Šafránek, ukázal, že hoci má v oboch krajinách nekonfliktný obraz, nie všetky veci boli v jeho osobnom alebo hudobnom živote jednoduché.

Väčšina z nich bude pre divákov neznáma, napríklad to, ako prežíval smrť staršieho brata Jasona, nacionalizmus namierený aj proti jeho žene Katke alebo to, čo zostalo nevypovedané medzi ním a Lacom Lučeničom.

Film prichádza d kín 16. júla.

V rozhovore pre SME Meky Žbirka hovorí o:

tom, prečo nemá imidž hudobníka

skúsenosti so socialistickými médiami

hraní v zahraničí bez znalosti nemčiny

čo sa naučil vo Švajčiarsku

prečo Slovensko nikdy nebude Švajčiarskom

čo priniesla spolupráca s Lacom Lučeničom

ako reaguje na kritiku, že ho nedocenil

prečo ich oboch vyhodil Janko Lehotský z Modusu

ako čelí ťažkým životným situáciám

čo ho ešte dokáže prekvapiť

Režisér filmu Šimon Šafránek povedal, že takmer nikto o vás nič nevie. Prečo sa to stalo? Strážite si svoje súkromie?

Vždy, keď som robil nejaký rozhovor, alebo keď o mne Honza Vedral išiel písať knihu, zobral som si so sebou albumy. Robil som to preto, aby tým bola téma daná: budeme sa rozprávať o hudbe.

Boli aj také obdobia, keď pri novom albume firma hľadala nejaké zaujímavé informácie, ktoré by ho mohli sprevádzať. No nikdy som na to neskočil. Nezlomil si si nohu? Nezlomil.

Ale keď ste okuliare vymenili za kontaktné šošovky, to sa predsa rozoberalo, nie?

To áno, to bol imidž. Odložené okuliare boli veľký zlom. No nikdy som nevyťahoval témy, ktoré by boli úplne mimo. Nevidím v tom zmysel, odkláňa to pozornosť od toho, o čo sa snažím.

A to, o čo sa snažím, je veľmi jednoduché. Kedysi sme s Modusom chceli čo najlepšie zahrať svoj repertoár, repertoár, ktorý sme sa naučili. Potom sme k tomu pridali túžbu skladať vlastné pesničky, najprv Janka Lehotského - a nakoniec tie, ktoré som si už začal skladať sám.

Samozrejme, hrozí, že to niekoho nebude zaujímať, ale s tým som sa zmieril.

Do Bratislavy sa Meky Žbirka len vracia, už je doma v Prahe. (zdroj: PUBRES)

Ľudia majú radi príbehy z pozadia tvorby, vy nie?

Chápem a v 90. rokoch to bolo takmer nevyhnutné. Dobre, máte pesničku, ale teraz chceme príbeh. Považovalo sa za naivitu prezentovať novú pieseň a nemať k nej príbeh. Aký príbeh máte na mysli? Nikdy som nevedel. Preto môžem niekomu pripadať nudný alebo len ako nejaký chlapík v okuliaroch.

Raz som sa mal s jedným americkým hudobníkom stretnúť na Ruskej ulici v Prahe, robil mi aranžmány. Hádzal som mu kamienky do okna, aby som mu dal najavo, že už som tu. No on čakal hudobníka.

Takže, keď sa pozrel z okna a uvidel mňa, povedal si: To nie je on. A odišiel. Pol hodiny som tie šutre hádzal do okna.