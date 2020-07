Pápež dával kráľovnej návrhy a vysmial ju, že nevie uvariť čaj. Sorrentino si vymyslel vtipný románik

Krátky film je súčasťou zaujímavého projektu.

15. júl 2020 o 16:41 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Pápež František sa pýta kráľovnej Alžbety II., ako sa darí Princovi Filipovi. "Bohvie," odpovedá nezaujato a vzápätí je zvedavá, aký je ďalší bod ich programu.

Sú totiž v Ríme a spoločne obdivujú pápežove ruže, ktoré mu kedysi pochválil aj prezident Obama.

"Poďme do postele," laškovne odpovedá pápež. Kráľovná je zaskočená a zaujíma ju, či to myslel vážne. "Nie, ale rád to hovorím. Ako viete, je to niečo, čo si nemôžem dovoliť," vysvetľuje svoj vtip hlava katolíckej cirkvi.

Tento krátky dialóg sa v skutočnosti nestal. Vymyslel si ho taliansky režisér Paolo Sorrentino. Na telefón, v izolácii zo svojho domu v Ríme natočil za pomoci rodiny krátky film, v ktorom sa pápež a kráľovná ocitli v spoločnej karanténe.

Kirsten Stewart potrápila insomnia

Sorrentinov film je súčasťou projektu Homemade čílskeho režiséra Pabla Larraina. Práve jemu zišlo na um, že poskladá osobné príbehy, ktoré by zachytávali spoločnú skúsenosť ľudí zo života v karanténe.

Vďaka slávnym režisérom z celého sveta, ktorí povýšili svoju kreativitu nad obmedzenia karantény, vznikla divoká a rozmanitá antológia pochmúrnych čias, ktoré väčšina z nás strávila za múrmi vlastných príbytkov.

Niektoré zo sedemnástich domácich filmov sú fikciou, napríklad ambiciózny režisérsky debut herečky Maggie Gyllenhaal s názvom Penelope. Jej manžel Peter Sarsgaard v ňom hrá osamelého muža, ukrývajúceho sa na odľahlom mieste pred vírusom, ktorý zabil pol miliardy ľudí.

Iné príbehy sú natočené formou denníkov, mapujú šedivú každodennosť, vyprahnuté ulice a často aj ľudskú bezradnosť.

Aj herečka Kirsten Stewart vo svojom krátkom filme Svrčky premýšľa o nepríjemných stavoch duše a tela, ktoré sa v nej prebudili vďaka sociálnemu dištancu. Ukazuje, že trpela insomniou, nudou a zmenami nálad.

"Umenie, ktoré sa rodí z obmedzenia,môže byť prekvapujúce, až kozmické. A keďže krátke filmy nemusia dodržiavať žiadne pravidlá, skutočne otvárajú predstavu o tom, čo film dokáže," hovorí herečka, ktorá ocenila podobnú skúsenosť.

Herečka Kirsten Stewart stále pred, aj za kamerou. V projekte Homemade má krátky film s názvom Svrčky. (zdroj: Netflix)

Nie je karanténa, ako karanténa

Spoločnou témou mnohých filmov je rodina, filmári zapojili svoje deti hneď v niekoľkých filmoch. Zatiaľ čo tie staršie hovoria o svojom strachu a frustrácii, mladšie sa venujú hrám a útechu nachádzajú vo svete fantázie.

„Viem, že sa cítiš neistý, izolovaný a vystrašený, ale dúfam, že si nič z tohto nebudeš pamätať,“ prihovára sa svojmu päťročnému synovi vo filme režisérka Rachel Morrison. Verí, že si radšej zapamätá kempovanie na verande pod hviezdami, susedov prezlečených za bojovníkov Ninja a celé dni strávené v pyžame.

Homemade (2020) Súbor 17 krátkych filmov zo natočených v karanténe.

Na projekte sa zúčastnilo osemnásť filmárov z celého sveta - Ladj Ly, Paolo Sorrentino, Rachel Morrison, Pablo Larraín, Rungano Nyoni, Natalia Beristain, Sebastian Schipper, Naomi Kawase, David Mackenzie, Maggie Gyllenhaal, Nadine Labaki a Khaled Mouzanar, Antonio Campos, Johnny Ma, Kristen Stewart, Gurinder Chadha, Sebastián Lelio, Ana Lily Amirpour.

V programe Netflixu je od 30. júna.

Vo filme kombinuje domáce videá a fotografie svojich detí a ilustruje život, ktorý, ako sama uznáva, je stále lepší ako mnoho iných.

Je totiž pravda, že väčšina krátkych filmov v projekte Homemade zobrazuje pomerne privilegované situácie - dobre zásobené kuchyne, knižnice, dvory či terasy.

Pozoruhodným náprotivkom k nim je napríklad krátky film francúzskeho režiséra Ladj Ly, v ktorom mladý muž vysiela z okna svojej izby dron, aby sa stal jeho druhými očami. Skúma ním okolie, vidí ženy stojace v rade na jedlo aj ostrú potýčku medzi mužom a ženou na jednom z panelákových balkónov.

„Ak je dnešná doba ťažká, tak pre koho?“ pýta sa v závere. Naráža na fakt, že počas izolácie nebol každý šťastlivcom s plnou chladničkou, bohatými úsporami a ideálnymi rodinnými vzťahmi.

Kráľovná nevie uvariť čaj

Nie všetky filmy sú však rovnako ťaživé a depresívne ako doba, v ktorej vznikli. Vtipné osvieženie ponúka práve taliansky režisér Paolo Sorrentino. Prispel klenotom, v ktorom sa kráľovná Alžbeta II. a pápež František, obaja zastúpení suvenírovými figúrkami s mávajúcimi pravicami, ocitli v spoločnej izolácii.

Nutnosť ostať v karanténe im prichádza oznámiť Dude z filmu Big Lebowski, ktorý dúfa, že si ešte stihne zadovážiť poriadnu zásobu marihuany, kým sa všetko vo svete zastaví. Počas dlhých nudných dní sa teda kráľovná a pápež lepšie spoznávajú a zisťujú, čo majú spoločné.

Doťahujú sa, či si radšej pustia film Dvaja pápeži alebo seriál o britskej kráľovskej rodine Koruna, smejú sa nad neschopnosťou kráľovnej uvariť čaj.

„Sú to ľudia, ktorí celý život prežili v izolácii, takže bolo ľahké vyrozprávať príbeh samoty a melanchólie medzi nimi," povedal Sorrentino pre Guardian.

Sila Larrainovho projektu však spočíva najmä v tom, s akou ľahkosťou nás prenáša do karanténnych životov iných ľudí. Môžeme izoláciu zažiť v Los Angeles aj v Ríme a zistiť, nakoľko bola podobná tej našej.

Zozbierané krátke filmy sú zároveň oslavou poctivej remeselnej tvorby a trvalej sily tvorivosti, ktorú nezmazala ani globálna pandémia. Pretože roztrhať bežné definície a vnútiť veciam novú perspektívu, je predsa práca umelca, hovorí vo svojom filme režisérka Ana Lily Amirpour.