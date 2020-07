Nórsky komik Are Kalvø vyráža do hôr

Dva pokusy nájsť spásu v prírode.

16. júl 2020 o 13:01 Ivana Krekáňová

Človek prestane byť vtipný, vypadávajú mu vlasy a zrazu chodí na túry, lebo chodia takmer všetci – a napíše o tom knihu.

Are Kalvø si jedného dňa uvedomil, že takmer všetci jeho kamaráti chodia na túry do prírody. On sám tvrdí, že nebol na žiadnom výlete v horách či v lese za posledných tridsať rokov a hoci vyrastal uprostred prekrásnej krajiny na západonórskom vidieku, vôbec mu to nechýba.

Najradšej chodí po asfalte rušného mesta, ideálne s cieľom sadnúť si niekde na pivo. Lenže kamarátov na večerné posedenie rokmi ubúdalo a všetci sa fotili na horách s heštegom #vonkujenaj.

A tak sa Are Kalvø rozhodol vyraziť na túru, aby zistil, čo je také úžasné na tom, že človek chodí z chaty na chatu (ktoré majú všetky divné mená) a pri tom sa potí, a napísal o tom knihu. Ľahko ironickú a značne vtipnú, keďže je stand-up komik.

80 percent a dobrovoľne?

On sám nikdy nebol a ani nechce byť žiadnym horalom. Podľa jedného prieskumu však takmer osemdesiat percent Nórov povedalo, že počas posledných dvanástich mesiacov boli aspoň na jednej túre. Ľudia to proste robia a dobrovoľne.

Ľudia, ktorí s vážnou tvárou vyhlasujú, že dobré topánky sú alfou a omegou a že nie je zlé počasie, len zle oblečený turista. Are Kalvø sa „pomerne seriózne“ rozhodol zistiť, prečo príroda priťahuje (takmer) všetkých okrem neho.