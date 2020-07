Keď mu zomieral brat, Trump šiel do kina. Neter ho v knihe označuje za sociopata a narcistu

Za prvý deň predaja je bestsellerom.

17. júl 2020 o 15:57 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Niekoľko hodín po tom, ako v roku 2016 vyhlásili víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách, sa jeho neter Mary Trumpová bezradne prechádzala po svojom byte. Zožierali ju obavy.

Voliči netušili, komu odovzdali svoj hlas. Dobrovoľne pristúpili na snahy muža spraviť z krajiny makro verziu vlastnej zhubnej a nefunkčnej rodiny, horúčkovito premýšľala.

Až donedávna o nej verejnosť sotva niečo tušila, všetku mediálnu slávu si užívala prezidentova žena Melánia a jeho deti.

Keď Mary Trumpová oznámila, že o svojom vplyvnom strýkovi vydá knihu, v ktorom konečne odhalí rodinnú minulosť a vykreslí ho ako sociopata, narcistu, klamára a rasistu, začal sa ostrý právny boj s Trumpovou administratívou. Do poslednej chvíle nebolo isté či kniha vyjde, jej publikovanie sa snažili prekaziť.

Márne. Kniha vošla do predaja v utorok 14. júla a už láme rekordy. Za prvý deň oficiálneho predaja je podľa CNN preč vyše 950-tisíc výtlačkov.

Aký otec, taký syn

CNN o knihe píše, že Mary Trumpová sa viac, ako ktokoľvek iný pred ňou, priblížila k presnému opisu bezcitnosti človeka, ktorý sa dostal až do Bieleho domu. Knihu označujú za bystré a dobre prepracované memoáre.

"Uvidíte, prečo prezident Trump nechce, aby túto vec niekto čítal. Ukazuje, že najcennejšie mýty, ktoré o sebe vytvoril, sú lži,“ píše aj Los Angeles Times.

Mary Trumpová sa v memoároch s dlhým názvom „Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (Príliš veľa a nikdy nie dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta) ponára hlboko do dysfunkčnej rodiny, z ktorej Donald Trump vzišiel. A opisuje jeho pomýlené ego, ktoré dnes pozná celý svet.